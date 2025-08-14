Động thái trái ngược của bầu Đức và con trai

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phần mà ông Đức sở hữu tại HAG sẽ từ gần 330 triệu cổ phiếu xuống còn gần 305 triệu cổ phiếu, tương ứng 28.84% vốn điều lệ. Ước tính, bầu Đức sẽ thu về 395 tỷ đồng nếu bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG.

Cũng trong giai đoạn này, con trai bầu Đức là ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu, theo diện thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nhiều khả năng ông Nam sẽ nhận sang tay 25 triệu cổ phiếu từ bầu Đức, còn lại là mua khớp lệnh. Nếu mua thành công, ông Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn điều lệ của HAG. Tuy nhiên, ông Nam cần chi khoảng 427 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu. Ảnh: Reatimes.

Động thái mua bán cổ phiếu của bầu Đức và con trai của ông diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh cao nhất 3 năm qua. Từ đầu năm, giá cổ phiếu HAG đã tăng 28%.

Quý II năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối.

Dù doanh thu tài chính giảm 14% còn 78 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh 75% lên 285 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24% lên 108 tỷ đồng, lỗ khác tăng từ 18 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng nhưng mức lãi gộp tăng mạnh giúp HAG đạt 483 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, HAG đạt hơn 3.700 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 34%), lãi ròng 824 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ). Kết quả này tương ứng 67% mục tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, HAG hết lỗ lũy kế, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II gần 400 tỷ đồng. Trước đó, HAG rơi vào cảnh lỗ lũy kế sau khoản lỗ hơn 1.000 tỷ đồng tại quý IV/2020, tính đến quý II/2021 lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

Tại cuối quý II, tổng tài sản của HAG đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn gần 11.000 tỷ đồng, tăng 29%. Tiền mặt nắm giữ ghi nhận 194 tỷ đồng, tăng 29%. Tồn kho đạt 738 tỷ đồng, tăng 6%. Trong khi đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 13.700 tỷ đồng, tăng 23% và chiếm phần lớn tổng nợ phải trả.