Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái trái ngược của bầu Đức và con trai

14-08-2025 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Trong khi ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG thì con trai bầu Đức là ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu, theo diện thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phần mà ông Đức sở hữu tại HAG sẽ từ gần 330 triệu cổ phiếu xuống còn gần 305 triệu cổ phiếu, tương ứng 28.84% vốn điều lệ. Ước tính, bầu Đức sẽ thu về 395 tỷ đồng nếu bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG.

Cũng trong giai đoạn này, con trai bầu Đức là ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu, theo diện thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nhiều khả năng ông Nam sẽ nhận sang tay 25 triệu cổ phiếu từ bầu Đức, còn lại là mua khớp lệnh. Nếu mua thành công, ông Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn điều lệ của HAG. Tuy nhiên, ông Nam cần chi khoảng 427 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Động thái trái ngược của bầu Đức và con trai- Ảnh 1.

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu. Ảnh: Reatimes.

Động thái mua bán cổ phiếu của bầu Đức và con trai của ông diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh cao nhất 3 năm qua. Từ đầu năm, giá cổ phiếu HAG đã tăng 28%.

Quý II năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối.

Dù doanh thu tài chính giảm 14% còn 78 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh 75% lên 285 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24% lên 108 tỷ đồng, lỗ khác tăng từ 18 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng nhưng mức lãi gộp tăng mạnh giúp HAG đạt 483 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, HAG đạt hơn 3.700 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 34%), lãi ròng 824 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ). Kết quả này tương ứng 67% mục tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, HAG hết lỗ lũy kế, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II gần 400 tỷ đồng. Trước đó, HAG rơi vào cảnh lỗ lũy kế sau khoản lỗ hơn 1.000 tỷ đồng tại quý IV/2020, tính đến quý II/2021 lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

Tại cuối quý II, tổng tài sản của HAG đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn gần 11.000 tỷ đồng, tăng 29%. Tiền mặt nắm giữ ghi nhận 194 tỷ đồng, tăng 29%. Tồn kho đạt 738 tỷ đồng, tăng 6%. Trong khi đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 13.700 tỷ đồng, tăng 23% và chiếm phần lớn tổng nợ phải trả.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi cùng cá mập' kiếm 45 triệu trong hơn nửa năm

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi cùng cá mập' kiếm 45 triệu trong hơn nửa năm Nổi bật

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview Nổi bật

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

07:36 , 14/08/2025
Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

00:04 , 14/08/2025
1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

00:03 , 14/08/2025
Không cần lo bán bia, một doanh nghiệp Việt Nam nhận về 2.800 tỷ từ HEINEKEN chỉ trong 6T2025, báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Không cần lo bán bia, một doanh nghiệp Việt Nam nhận về 2.800 tỷ từ HEINEKEN chỉ trong 6T2025, báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

00:01 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên