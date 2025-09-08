Dòng tiền Nam tiến của giới nhà giàu đang tiến về vùng đất này

Hội tụ đủ các lợi thế từ chính sách quy hoạch và hạ tầng kết nối, Cam Ranh - Khánh Hòa đang là tâm điểm của dòng chảy mạnh mẽ của xu hướng Nam tiến, đặc biệt từ nhà đầu tư Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Đây là một làn sóng dịch chuyển đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng những năm gần đây càng rõ nét hơn khi Cam Ranh đang làm vừa lòng những nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mà còn quan tâm tới giá trị sống lâu dài, tới những nơi có thể an cư, lập nghiệp và để lại tài sản bền vững cho thế hệ mai sau

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Đánh giá về xu hướng nam tiến về Cam Ranh, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, chúng ta đang chứng kiến xu hướng “Nam tiến” của nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư chất lượng hơn, pháp lý đầy đủ hơn. Thực tế cũng cho thấy, không ít dự án ở khu vực phía Nam mở bán chỉ sau 2-3 ngày đã hấp thụ 80-90%.

"Rõ ràng, hiện giờ nhà đầu tư không còn đầu tư theo xu hướng, theo phong trào, bởi họ nhận thức được rằng, điều này sẽ gây ra nhiều rủi ro. Thay vào đó, họ nhận thức được rằng, tính hiệu quả trong việc khai thác dòng tiền là yếu tố tiên quyết cần quan tâm khi xuống tiền đầu tư. Theo đó, việc khai thác dòng tiền đó phải đảm bảo lâu dài, bền vững", ông Đính cho biết.

Ông Đính cũng khẳng định: "Quay trở lại khu vực Cam Ranh - Khánh Hòa, tôi hoàn toàn đồng tình với đánh giá của các chuyên gia rằng đây là một trong những toạ độ có khả năng đầu tư tốt, tính hiệu quả cao. Đây sẽ là khu vực đông đúc, nhộn nhịp trong thời gian tới nhờ tiềm năng phát triển du lịch vượt trội. Việt Nam xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn cần được ưu tiên phát triển. Vì vậy, Cam Ranh lại càng có lợi thế để cất cánh".

Còn theo PGS. TS. Trần Đình Thiên cũng cho rằng dòng vốn đầu tư thực tế tại Việt Nam nhiều năm qua chủ yếu được định hình từ xu hướng Nam tiến, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Việc dòng tiền dịch chuyển về phía Nam hoàn toàn có cơ sở, bởi từ Khánh Hòa trở vào, vùng đất này không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên hiếm có với bãi cát vàng, biển xanh, mà còn được thiên nhiên ưu đãi khí hậu với hơn 300 ngày nắng đẹp trong năm, đây là một lợi thế vượt trội để phát triển du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp. Cam Ranh vì thế nổi lên như một tọa độ chiến lược, xứng đáng được các nhà đầu tư đặc biệt lưu tâm.

Tuy nhiên, ông Thiên cũng cho rằng nếu nhìn rộng hơn, Cam Ranh không chỉ hấp dẫn bởi xu hướng Nam tiến, mà còn là nơi hội tụ nhiều dòng vốn đa dạng. Đây là điểm đến đón nhận dòng tiền từ Tây Nguyên chảy sang, từ các nhà đầu tư quốc tế tiêu biểu như Hàn Quốc và trong tương lai gần, hoàn toàn có thể kỳ vọng dòng vốn đến từ nhiều quốc gia khác nữa như Nga.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trả lời câu hỏi.

"Do đó, có thể coi hình ảnh Nam tiến mang tính biểu tượng hơn là sự mặc định duy nhất. Điều đặc biệt ở Cam Ranh chính là khả năng trở thành điểm hội tụ đa dòng vốn, tạo thế cộng hưởng mạnh mẽ, nâng cao sức hấp dẫn và vị thế trên bản đồ đầu tư", ông Thiên khẳng định.

PGS. TS. Trần Đình Thiên cũng khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã mở ra một diện mạo phát triển hoàn toàn mới, trong đó Cam Ranh nổi lên như một điểm trung tâm đặc biệt của toàn vùng du lịch. Với vị thế trái tim kết nối, Cam Ranh không chỉ sở hữu đường bờ biển dài, giàu tiềm năng mà còn nắm giữ một lợi thế tuyệt đối - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ giao thương và du lịch tầm vóc toàn cầu.

Sân bay này hiện đã trở thành trung tâm đón khách quốc tế lớn thứ 4 cả nước, kết nối trực tiếp với nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Thái Lan… Nhờ đó, Cam Ranh nhanh chóng định vị mình là trung tâm của một “vùng du lịch lừng lẫy thế giới”, và không có lý do gì các nhà đầu tư không quan tâm đến Cam Ranh.

Thứ hai, Cam Ranh không chỉ là điểm đến của dòng vốn đầu tư, mà còn là nơi hội tụ dòng chảy phát triển từ nhiều hướng, trong đó có cả “mạch nguồn” kéo dài từ Đà Lạt xuống. Đây là vùng đất hiếm hoi nơi biển xanh và núi non giao hòa, tạo nên một tổ hợp cảnh quan hoàn hảo mà khó có địa phương nào sánh được.

"Cho nên cần đặt vấn đề Cam Ranh như “tọa độ hội tụ ưu điểm ưu việt của sự phát triển” - hội tụ cả lợi thế tự nhiên, hạ tầng, kết nối và tiềm năng tăng trưởng. Điểm yếu duy nhất của Cam Ranh là không có điểm yếu nào, một sự “hoàn hảo quá mức” hiếm thấy trong bản đồ du lịch và đầu tư Việt Nam", ông Thiên khẳng định.







