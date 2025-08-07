Dòng tiền tìm đến cổ phiếu ngân hàng định giá thấp, triển vọng tăng trưởng tích cực

Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh

Nhóm ngân hàng trở điểm sáng trên thị trường cổ phiếu khi đang thành tâm điểm hút dòng tiền, đẩy VNINDEX lên mốc 1.550 điểm. Thống kê top cổ phiếu đóng góp vào sắc xanh điểm số cho thấy nhóm VIC và VHM đóng góp mạnh mẽ nhất, kế đến là sự góp mặt của nhiều cổ phiếu ngân hàng như VPB, VCB, SHB, HDB, MBB.

Nguồn dữ liệu: Vietcap IQ

Trong đó có sự góp phần từ lực đẩy mạnh mẽ từ khối ngoại, kể từ phiên quay lại mua ròng (2/7), khối ngoại đã mua ròng tổng cộng gần 11.296 tỷ đồng và quay lại ròng hơn 1.900 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 7 (21-27/7). Thống kê trong 1 tháng gần nhất, nhiều mã ngân hàng được mua ròng mạnh như VPB, VCB, SHB, HDB, MBB…kèm theo đó là đà tăng giá mạnh mẽ, trong đó nhiều tên tuổi đã kín room ngoại như TCB, HDB, ACB…

Nguồn dữ liệu: Vietcap IQ

Với SHB - ngôi sao sáng trong tháng 7 với đà tăng mạnh mẽ và được khối ngoại mua ròng mạnh mẽ, hiện SHB vẫn đang còn dư địa room ngoại khá lớn. Sở dĩ SHB gây ấn tượng nhờ có mức tăng giá cổ phiếu 43% trong 1 tháng gần nhất (tính đến 4/8) với thanh khoản luôn top đầu thị trường hơn 100,7 triệu đơn vị/phiên. Tính trong 1 quý gần nhất, cổ phiếu này tăng hơn 53%, với KLGD hơn 75 triệu cổ phiếu/phiên. Xét về hệ số định giá P/B, trong thời gian dài, SHB thuộc nhóm thấp nhất so với trung bình ngành, quanh mốc 0,7x, nhờ đà tăng mạnh mẽ, P/B của SHB hiện đang ở mức 1,1x.

Mới đây, SHB công bố trong 6 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành được 61% kế hoạch cả năm 14.500 tỷ đồng.

Cấu trúc tín dụng của SHB cũng được cơ cấu hướng đến các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng vĩ mô, như công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao... Tính đến hết quý II, tín dụng tăng trưởng khoảng 14,4%, cao hơn mức tăng bình quân của hệ thống, cho thấy sự chủ động và an toàn trong việc bám sát định hướng tăng trưởng có chọn lọc.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được duy trì ổn định ở mức 18%, thuộc nhóm cao trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát chỉ ở mức 16,4%, cho thấy năng lực kiểm soát chi phí hiệu quả của ban điều hành.

Trước đà tăng giá và thanh khoản top đầu, SHB đang tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trên thị trường khi mới đây công bố tiếp tục chi trả cổ tức 13% bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế top 5 các ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Trên bình diện chiến lược, việc gia tăng vốn chủ sở hữu giúp ngân hàng gia tăng năng lực tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn và mở rộng dư địa để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong những quý tiếp theo, trong khi vẫn tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực Basel II và định hướng Basel III.

Đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch thăng hoa cả về chỉ số lẫn thanh khoản, nhà đầu tư chứng kiến dòng tiền luân chuyển qua các nhóm ngành; luân chuyển từ nhóm đầu ngành sang nhóm top dưới - với các yếu tố như cổ phiếu chưa tăng, định giá thấp, nhưng có câu chuyện riêng, hoặc có các tín hiệu về cải thiện kinh doanh, cũng như các chất xúc tác như bán vốn nước ngoài, chia cổ tức, hưởng lợi từ nâng hạng thị trường, thay đổi lớn trong thượng tầng lãnh đạo…theo đó xu hướng dễ nhận ra là một số cổ phiếu ngân hàng top dưới, có định giá thấp cũng đang có sự bứt tốc về thị giá.

Vẫn còn nhiều kỳ vọng vào "cổ phiếu vua"

Xu hướng dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở "cổ phiếu vua" trong nửa cuối năm vẫn đang hiện diện rõ nét với luận điểm chính đến từ dư địa tăng trưởng lợi nhuận khả thi của nhóm ngành này, các cổ phiếu có định giá hấp dẫn - dĩ nhiên luôn được dòng tiền ưu tiên.

Tính đến 30/06/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 9.90% so với đầu năm (YTD), vượt xa mức 6,1% của cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh này chủ yếu được dẫn dắt bởi tín dụng doanh nghiệp, nhờ mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp. Ngược lại, mảng tín dụng bán lẻ tăng trưởng chậm hơn do nhu cầu tín dụng yếu, phản ánh quá trình phục hồi còn dè dặt của thị trường vay mua nhà và tiêu dùng.

Theo đó, các doanh nghiệp có thế mạnh về khách hàng doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư đưa vào "tầm ngắm". Chẳng hạn, trong mùa BCTC quý 2/2025 vừa qua, SHB tiếp tục thể hiển khác biệt lớn với khách hàng doanh nghiệp chiếm hơn 80% dư nợ.

Bên cạnh đó, việc phục vụ các doanh nghiệp lớn có quan hệ chặt chẽ cũng giúp SHB giảm đáng kể chi phí vận hành nhờ tối ưu quy trình thẩm định, giải ngân và kiểm soát rủi ro tín dụng hệ thống dữ liệu lịch sử khách hàng và hệ thống giám sát theo ngành. Mô hình này cũng tạo dư địa tăng trưởng biên lãi ròng (NIM) trong dài hạn, nhờ khả năng mở rộng tín dụng hiệu quả vào các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao, được kiểm soát rủi ro tốt. Đây là chiến lược đã được các ngân hàng quốc tế và một số ngân hàng tư nhân lớn trong nước áp dụng thành công, và SHB đang chứng tỏ khả năng triển khai nhất quán mô hình này trong nhiều năm trở lại đây.

Trong nửa cuối năm, nhóm ngân hàng tiếp tục dự báo vẫn sẽ có bức tranh kinh doanh tích cực, đặc biệt là hoạt động cho vay trong nửa cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính như đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Nghị quyết 68 nâng cao vai trò và vị thế của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kỳ vọng tháo gỡ hiệu quả các nút thắt pháp lý và hành chính vốn tồn tại lâu nay trên thị trường bất động sản./.