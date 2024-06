Đồng Won lao dốc

Ngày 24/6, các nhà quan sát thị trường cho biết những lo ngại về việc giá hàng hóa và dịch vụ cao ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc trong bối cảnh đồng Won mất giá gần 8% so với đồng USD từ đầu năm đến nay.

Giá nhập khẩu biến động theo tỷ giá hối đoái và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa hạ lãi suất là những yếu tố tác động tới thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK). BoK dự báo tỷ giá hối đoái sẽ ở mức khoảng 1.200 Won/USD vào cuối năm nay. Một số người cho rằng đồng tiền Hàn Quốc sẽ giảm sâu hơn nữa xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.400 Won/USD, trừ khi Fed trở nên ôn hòa trước BoK.

Những người khác cho rằng mối lo ngại về sự mất giá của đồng nội tệ Hàn Quốc đã bị thổi phồng quá mức. Họ cho rằng sự mất giá của đồng Won gần đây chủ yếu là do biến động tiền tệ ở Nhật Bản và châu Âu, không giống như sự sụt giảm vào giữa tháng Tư được lý giải bởi đồng USD mạnh.

Nhà nghiên cứu cấp cao Chang Min tại Viện Tài chính Hàn Quốc, cho biết: "Đồng tiền Hàn Quốc sẽ không sớm tăng giá so với đồng bạc xanh". Theo quan điểm của ông, việc nới lỏng tiền tệ của BoK sẽ làm gia tăng chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ. Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc ở mức 3,5%, trong khi con số này của Mỹ là từ 5,2-5,5%.

Đồng Won Hàn Quốc được giao dịch ở mức 1.300,4 Won so đổi 1 USD vào ngày 3/1. Tuy nhiên, nó đã phá ngưỡng 1.400 Won/USD vào ngày 16/4, do lo ngại căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hamas. Tỷ giá hối đoái sau đó đã tăng lên mức từ 1.360-1.380 Won/USD vào tuần sau đó, nhờ sự can thiệp của cơ quan quản lý ngoại hối. Tỷ giá này tiếp tục ổn định ở mức 1.350 Won/USD vào giữa tháng trước

Hai công ty môi giới Hàn Quốc Meritz Securities và NH Investment dự báo đồng Won sẽ giảm trong khoảng từ 10-20 Won trong năm nay và xuống mức thấp nhất là 1.380 Won/USD.

Đồng Won kết thúc phiên 24/6 ở mức 1.389 Won/USD, giảm 0,7 Won so với phiên trước đó. Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của BoK dự kiến diễn ra vào ngày 11/7 tới.