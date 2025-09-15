Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

15-09-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Không khí lạnh năm nay được dự báo đến sớm và kéo dài hơn các năm trước.

Theo bản tin dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông 2025, không khí lạnh năm nay được dự báo đến sớm hơn trung bình nhiều năm. 

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là những đợt lạnh yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhiệt nhẹ, thời tiết se se lạnh về đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong giai đoạn giao mùa (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo cũng cho thấy trong giai đoạn từ tháng 9-11/2025, thời tiết cực đoan có khả năng diễn ra trên diện rộng. Cụ thể, mưa vừa, mưa to nhiều khả năng tập trung ở Bắc Bộ trong tháng 9, đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang tháng 10-11, mưa dịch chuyển xuống Trung Bộ, nhưng Bắc Bộ vẫn chịu tác động từ đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Tuy nhiên, do địa hình nhiều vùng núi dốc, người dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Đồng thời, hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh tại các tỉnh đồng bằng cũng có thể bị ảnh hưởng do rét đến sớm và kéo dài hơn so với những năm trước.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trên báo Nông nghiệp&Môi trường cho biết, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 năm 2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ.

Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 2-3, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mọi năm, nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng ENSO (đây là sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới).

