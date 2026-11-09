Đột kích tụ điểm game bắn cá, phát hiện hàng chục người sát phạt

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền tại xã Mỹ Yên.

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/11, qua công tác rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền tại ấp Gò Đen, xã Mỹ Yên, với nhiều người tham gia.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Mỹ Yên tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang đối với 18 người. Những người này chủ yếu cư trú tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

31 đối tượng liên quan vụ án được cơ quan Công an điều tra, làm rõ

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 40 triệu đồng, 2 máy chơi game, 3 máy chơi game bắn cá, 15 xe mô tô, 1 xe máy điện cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngoài 18 người bị phát hiện tại tụ điểm, cơ quan công an tiếp tục mời làm việc 13 người khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.