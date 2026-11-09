Ra quyết định khởi tố chủ shop Luxury Man Phạm Thị Hồng SN 2003

Ngày 08/11/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng (sinh năm 2003, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 27/8/2026, Công an xã Bình Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do Phạm Thị Hồng làm chủ tại xã Bình Nguyên. Qua kiểm tra cửa hàng thời trang “T-SHOP Luxury Man”, lực lượng chức năng phát hiện 33 danh mục hàng hóa với tổng số 919 sản phẩm, gồm quần áo, dép, ví da... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, DOLCE&GABBANA, DIOR, BURBERRY, ADIDAS và LACOSTE. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa được xác định theo giá niêm yết trực tiếp trên sản phẩm là 247.700.000 đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CA Phú Thọ

Căn cứ kết quả kiểm tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng để điều tra, xử lý về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Thị Hồng. Ảnh: CA Phú Thọ

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ nhưng không kiểm tra, xác minh rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm. Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; không sản xuất, buôn bán, tàng trữ hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Người dân cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.