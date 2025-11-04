Dragon Capital giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống dưới 10%

Ảnh minh họa

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Cụ thể, trong phiên giao dịch 29/10/2025, hai quỹ thành viên của Dragon Capital là: Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán ra tổng cộng 2 triệu cổ phiếu DXG; trong khi đó, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] lại mua vào 200.000 cổ phiếu DXG.

Sau các giao dịch trên, nhóm quỹ Dragon Capital giảm sở hữu từ gần 102,8 triệu cổ phiếu DXG (10,0884%) về còn gần 101 triệu cổ phiếu (9,9117%). Tạm tính theo giá cổ phiếu DXG chốt phiên 29/10 (20.950 đồng/cổ phiếu), Dragon Capital dự kiến thu về hơn 37,7 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhóm quỹ ngoại này liên tục giao dịch cổ phiếu DXG. Trước đó, ngày 27/10/2025, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 2,7 triệu cổ phiếu DXG.

Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 1 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 200.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.068 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 469,6 tỷ đồng, giảm 7,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 41,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 104,8 tỷ đồng xuống còn 62,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận tăng từ 166,3 tỷ đồng lên mức hơn 243,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 122,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Tập đoàn Đất Xanh báo lãi ròng đạt gần 163,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh mang về doanh thu thuần hơn 2.272 tỷ đồng, giảm 14,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 511,1 tỷ đồng, tăng 109,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh tăng 20,6% so với đầu năm, lên mức hơn 35.209,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 16.257,5 tỷ đồng, tăng 16,3%.