Dragon Capital ‘gom’ thành công hơn 2,5 triệu cổ phiếu DXG

Mới đây, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 4/11/2025, Dragon Capital đã thông qua 4 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 630.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 1,08 triệu cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 108.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 720.000 cổ phiếu.

Nguồn: DXG

Sau giao dịch, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 100,9 triệu cổ phiếu lên hơn 103,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,9019% lên 10,1510% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Tạm tính giá cổ phiếu DXG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 4/11/2025 là 20.150 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã chi khoảng hơn 51 tỷ đồng để mua vào thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.068 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 469,6 tỷ đồng, giảm 7,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 41,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 104,8 tỷ đồng xuống còn 62,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận tăng từ 166,3 tỷ đồng lên mức hơn 243,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 122,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Tập đoàn Đất Xanh báo lãi ròng đạt gần 163,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh mang về doanh thu thuần hơn 2.272 tỷ đồng, giảm 14,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 511,1 tỷ đồng, tăng 109,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh tăng 20,6% so với đầu năm, lên mức hơn 35.209,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 16.257,5 tỷ đồng, tăng 16,3%.



