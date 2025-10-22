Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dragon Capital lại tăng sở hữu tại Taseco Land lên hơn 8%

Dragon Capital lại tăng sở hữu tại Taseco Land lên hơn 8%

Dragon Capital vừa mua vào 197.300 cổ phiếu TAL trong phiên giao dịch ngày 16/10/2025, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại Taseco Land lên 8,0352% vốn.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về giao dịch mua bán cổ phiếu TAL của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 16/10/2025, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào 197.300 cổ phiếu TAL. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua 52.800 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 50.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 94.500 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại này đã tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ hơn 28,7 triệu cổ phiếu lên hơn 28,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,9805% lên 8,0352% vốn tại Taseco Land.

Tạm tính giá cổ phiếu TAL theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 16/10/2025 là 50.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã chi khoảng hơn 9,9 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Liên quan đến cổ phiếu TAL, mới đây Taseco Land đã công bố các văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong công ty.

Theo đó, bà Trần Thị Ngạn là vợ của ông Vũ Quốc Huy- Phó Tổng Giám đốc Taseco Land đã đăng ký bán ra 20.000 cổ phiếu TAL nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 18/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngạn đang sở hữu 161.700 cổ phiếu TAL, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,045% vốn tại Taseco Land. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 141.700 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,039%.

Cùng chiều diễn biến, bà Cao Thị Thu Hiền là em gái của bà Cao Thị Lan Hương- Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin, cũng đã đăng ký bán ra toàn bộ 57.750 cổ phiếu TAL đang sở hữu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,016%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/10/2025 đến ngày 15/11/2025. Nếu giao dịch thành công, bà Hiền sẽ không còn là cổ đông tại Taseco Land.

Trước đó, ngày 22/9/2025, Taseco Land đã kết thúc đợt chào bán 48,15 triệu cổ phiếu. Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối số cổ phiếu này cho 15 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trong đó, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư trong nước mua là 28,15 triệu cổ phiếu, còn lại 20 triệu cổ phiếu do nhà đầu tư đầu tư nước ngoài mua.

Với giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu, Taseco Land thu về số tiền 1.492,65 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng từ đợt chào bán 1.492,55 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land tăng từ 311,85 triệu cổ phiếu lên 360 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

