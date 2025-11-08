Dragon Capital trở lại ghế cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 4/11/2025, Dragon Capital đã thông qua 2 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 200.000 cổ phiếu DGC. Cụ thể, quỹ Norges Bank mua 100.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã tăng sở hữu cổ phiếu DGC từ hơn 18,8 triệu cổ phiếu lên hơn 19 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9559% lên 5,0086% và quay trở lại ghế cổ đông lớn của Hóa chất Đức Giang.

Nguồn: DGC

Trong một diễn biến khác, mới đây Hóa chất Đức Giang vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2025.

Theo đó, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất quý IV/2025 dự kiến đạt 2.834,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 800 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch đầu tư gồm đầu tư 600 tỷ đồng vào dự án Nghi Sơn; rót 15 tỷ đồng vào Đức Giang Lào Cai; đầu tư 10 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng khai thác mỏ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần gần 2.817 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng 9%.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch kinh doanh quý III/2025 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 91,4% kế hoạch đã đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang mang về doanh thu thuần hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng đã đề ra trong năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tăng 22,8% so với đầu năm, lên mức hơn 19.424 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gần 12.762 tỷ đồng, tăng 20,7% và chiếm 65,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 1.871 tỷ đồng là hàng tồn kho, tăng 90% so với đầu năm, chiếm 9,6% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.320 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang đang ở mức hơn 3.413 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.960 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ghi nhận gần 309 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng nợ.



