Dự án 1.800 tỷ đồng chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ nêu địa chỉ chịu trách nhiệm

Kết luận thanh tra vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký ban hành (Ảnh: Bảo San).

Dự án tiêu úng “đắp chiếu” hơn 16 năm

Dự án xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin (xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũ; nay thuộc tỉnh Phú Thọ) được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2008. Tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng, thời gian thi công dưới hai năm, mục tiêu là tiêu thoát úng cho khu công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Tuyến tiêu có chiều dài 950 m, sử dụng ống bê tông cốt thép đường kính 1 m. Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư mới nghiệm thu đoạn từ K0+300 đến K0+950, tương đương hơn 68% khối lượng. Gần 32% còn lại (khoảng 300 m tuyến) vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá đây là dự án quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn, mục tiêu cấp thiết nhưng bị đình trệ hơn 16 năm, khiến công trình dở dang, không phát huy chức năng tiêu úng như thiết kế. “Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc chính quyền địa phương thời kỳ Vĩnh Phúc cũ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo và giải quyết vướng mắc mặt bằng,” kết luận nêu rõ.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Sở NN&PTNT; Chi cục Thủy lợi; lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên; Hội đồng bồi thường GPMB huyện; lãnh đạo UBND xã Thiện Kế; cùng Ban Quản lý dự án các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể – cá nhân và xử lý theo thẩm quyền. UBND tỉnh Phú Thọ được yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu để hoàn thành dự án, tránh lãng phí nguồn lực.

Dự án 1.800 tỷ đồng mới đạt hơn 20% khối lượng

Cùng kết luận trên, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt bất cập tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn Vĩnh Phúc cũ. Dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, gồm tuyến đường Vành đai 5 – vùng thủ đô và tuyến ven chân núi Tam Đảo kết nối Tây Thiên – Quốc lộ 2B – Quốc lộ 2C – Tuyên Quang, với tổng chiều dài 26,84 km.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai giai đoạn 2021–2025. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, khối lượng thực hiện mới đạt 20,5%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 47,9% dù khối lượng công việc còn lại rất lớn. Nguyên nhân chính của chậm tiến độ là công tác thu hồi đất, bồi thường và GPMB kéo dài.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm thuộc lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn cũ) vì thiếu chỉ đạo quyết liệt, không xử lý kịp thời các vướng mắc. Các sở ngành, UBND cấp huyện và chủ đầu tư còn lỏng lẻo trong phối hợp, chưa thực hiện hết trách nhiệm theo phân công. “Kết quả là dự án bị kéo dài, giảm hiệu quả đầu tư và chưa đáp ứng mục tiêu kết nối hạ tầng trọng điểm vùng thủ đô,” Thanh tra Chính phủ đánh giá.

Trách nhiệm cụ thể thuộc lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; lãnh đạo Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng; chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong giai đoạn 2022–2025.