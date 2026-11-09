Dự án 350 căn hộ tại đường Phạm Văn Đồng đủ điều kiện huy động vốn

Phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long, dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở Vietdutch Thăng Long được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 18-11-2025.

Dự án được triển khai tại khu đất thuộc ô quy hoạch D1, quy hoạch phân khu đô thị H2-1, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm trước đây, nay thuộc phường Nghĩa Đô.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 3.449,1m², trong đó diện tích nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch khoảng 60,3m²; diện tích thực hiện dự án khoảng 3.388,8m².

Theo quy mô được chấp thuận, công trình có diện tích xây dựng khoảng 1.523,9m², mật độ xây dựng 45%, cao 32 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng các tầng nổi khoảng 45.216,9m², chưa bao gồm tầng tum; diện tích sàn ngầm khoảng 9.958,5m².

Dự án dự kiến có khoảng 350 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số 943 người, đồng thời bổ sung diện tích văn phòng, thương mại và dịch vụ cho khu vực.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.178,883 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 247,883 tỷ đồng, tương đương 21,03%; phần còn lại khoảng 931 tỷ đồng là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án từ quý IV-2025 đến quý III-2029.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận các căn hộ để bán, cho thuê mua và cho thuê thuộc dự án đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Nhà đầu tư được huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với tổ chức để đầu tư, xây dựng dự án. Bên tham gia hợp tác kinh doanh chỉ được phân chia lợi nhuận. Thời hạn huy động vốn được tính từ thời điểm Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện đến quý III-2029.

Sở Xây dựng yêu cầu tổng vốn huy động và vốn chủ sở hữu không vượt quá tổng vốn đầu tư đối với phần căn hộ ở, bao gồm các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Nhà đầu tư không được sử dụng hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh, liên kết để phân chia sản phẩm nhà ở, ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua căn hộ hay phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên góp vốn, trừ trường hợp pháp luật có quy định ngoại lệ.

Việc phân chia lợi nhuận cho các bên tham gia góp vốn chỉ được thực hiện bằng tiền hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ vốn góp và thỏa thuận trong hợp đồng. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích phát triển nhà ở, thực hiện dự án, không được chuyển sang dự án hoặc mục đích khác.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình huy động vốn, tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả huy động vốn.

Việc xác nhận đủ điều kiện huy động vốn lần này áp dụng đối với hình thức hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về nhà ở, không đồng nghĩa với việc dự án đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc được phép nhận tiền đặt cọc mua căn hộ từ khách hàng.