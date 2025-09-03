Dự án 7.000 tỷ đồng do Vingroup xây dựng vừa lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam

Vào 19/8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chính thức khánh thành, sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. Trung tâm được kiến tạo để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam.

Với tổng quy mô hơn 900.000 m2, tổng mức đầu tư lên tới 7.000 tỷ đồng, quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà – Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ nằm trong top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á. Trung tâm do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – công ty con của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Trung tâm gồm có 7 hạng mục chính: “Nhà triển lãm Kim Quy – Nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới có tổng diện tích 104.863 m2, với mái vòm được kết cấu từ 24.000 tấn thép; 4 khu Công viên triển lãm ngoài trời với tổng diện tích hơn 200.000 m2, đứng Top 3 thế giới về diện tích triển lãm ngoài trời, phù hợp với các hoạt động sự kiện, triển lãm, lễ hội, văn hóa du lịch ngoài trời quy mô lớn hoặc nhiều hoạt động cùng một lúc.

Trung tâm triển lãm thường xuyên với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 80.000 m2; Trung tâm Hội nghị tiêu chuẩn quốc tế với 3 ballroom lớn có thể liên thông với sức chứa lên đến 5.000 người; Khu vực tiện ích như khu vực bốc dỡ hàng hóa có chiều dài, chiều rộng từ 5m – 10m được thiết kế để xe tải và xe container có thể dễ dàng di chuyển và vào trực tiếp bên trong các sảnh triển lãm và khu vực đỗ xe ngoài trời diện tích lên tới gần 18ha, cung cấp gần hơn 10.000 chỗ đỗ xe trong đó có 3.000 chỗ đỗ xe ô tô và gần 400 chỗ cho xe tải, xe container và xe khách lớn; Khu công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng và Khu vực cảnh quan với công viên nỏ thần.”

Trong đó, 2 hạng mục quan trọng nhất đã được bàn giao vượt tiến độ chỉ sau gần 10 tháng thi công là Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời. Các hạng mục còn lại như Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới tiêu chuẩn quốc tế… đang hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và sẽ bàn giao toàn bộ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 15/7/2025.

Đáng chú ý, ông Cormac Rabl, Giám đốc vận hành và triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, cho biết dự án này bắt đầu xây dựng vào tháng 8/2024 và đã sử dụng 24.000 tấn thép (con số kỷ lục) để tạo nên kết cấu mái thép cao 56 m, tiến độ xây dựng dự án đang được đẩy nhanh sớm hơn so với dự kiến ban đầu là 2 năm, với tổng cộng 10,5 tháng thi công. Cùng với đó, có gần 3.000 người kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca/ngày, 24/7 ở công trường.

Cùng với Nhà triển lãm Kim Quy và Khu triển lãm ngoài trời - mặt bằng các hạng mục còn lại như Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới tiêu chuẩn quốc tế…. đang được ráo riết hoàn thiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Theo Ban Tổ chức, tổng cộng trong 6 ngày đầu mở cửa Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã đón gần 4 triệu khách tham quan - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ Triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trong đó ngày cao điểm nhất, Trung tâm Triển lãm Việt Nam phục vụ tới hơn 1 triệu người. Cụ thể, lượng khách trong những ngày qua như sau: Ngày 1 (28/08) là hơn 230.000 người; ngày 2 (29/08) gần 300.000 người; ngày 3 (30/08) đạt hơn 650.000 người; ngày 4 (31/08) là khoảng 800.000 người; ngày 5 (01/09) khoảng 1,05 triệu người; ngày 6 (02/09) khoảng 900.000 người

Dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, các dịch vụ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vẫn bảo đảm đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan.

Cũng theo Ban Tổ chức, mỗi ngày có trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm và các sự kiện điểm nhấn như: Chương trình nghệ thuật TPHCM - Niềm tin và Khát vọng (29/08), chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam (31/08),…

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các sự kiện khác như: Trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, trình diễn khinh khí cầu, trình diễn diều nghệ thuật, trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, trình diễn nghệ thuật truyền thống từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và 34 tỉnh thành. Ngoài ra, còn có các hội thảo trên nhiều lĩnh vực; các chương trình trải nghiệm, tương tác, tặng quà khác từ hơn 200 khu trưng bày…