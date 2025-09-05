Dự án 85.000 tỷ của tỷ phú Trần Đình Long vừa công bố tin vui

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm chủ tịch cho biết, lò cao số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành phân kỳ 2 của dự án.



Với quy mô 280 ha, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng , công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm. Dự án được triển khai từ quý 1/2022.

Hòa Phát khai lò thổi số 2

Lò cao số 2 của dự án do Danieli Corus (Hà Lan) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Thể tích lò 2500m3, cho sản lượng gang lỏng gấp đôi lò của Dung Quất 1, giúp tiêu hao năng lượng thấp hơn. Về mặt môi trường, Hòa Phát đã đầu tư cao hơn tiêu chuẩn hiện tại nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong tương lai, nhất là về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như lò thổi oxy luyện thép (BOF) và lò tinh luyện chân không kiểu RH của SMS (Đức), Máy đúc phôi thép tấm dày Primetals (Vương quốc Anh) và lò cao (BF) Danieli Corus (Hà Lan). Hệ thống thiết bị này nhằm mục tiêu đạt chất lượng sản phẩm cao nhất, đảm bảo tất cả các khâu sản xuất quan trọng đều được vận hành tốt nhất, thân thiện môi trường nhất với chi phí sản xuất thấp nhất.

Hòa Phát đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín , thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Với tổng diện tích 700 ha, Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ USD. Trong đó, Dung Quất 1 đã đi vào hoạt động đồng bộ từ năm 2021, công suất 6 triệu tấn/năm, gồm 3 triệu tấn HRC và 3 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao.

Với việc hoàn thành lò cao 2 của Dung Quất 2, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, trong đó có 4 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của Khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có thép chất lượng cao và 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC).

Tập đoàn Hòa Phát hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép HRC . Số thép cuộn cán nóng này đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam, góp phần giúp ngành công ngiệp cơ khí chế tạo của Việt Nam tự chủ được nguồn nguyên liệu ngay tại thị trường trong nước và đưa Hòa Phát trở thành nhà sản xuất thép HRC hàng đầu Việt Nam.

Sau khi hoàn thành Dự án Hòa Phát Dung Quất 2, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép thế giới.