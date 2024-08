Dự án căn hộ có không gian "săn mây" tại phía Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh

"Với mong muốn nâng tầm trải nghiệm "săn mây" đúng nghĩa như thông điệp của dự án Căn hộ săn mây A&T Sky Garden tại phía Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã đầu tư thiết kế hẳn một không gian "săn mây" ngay bên hiên nhà với những làn mây bồng bềnh giữa một không gian khoáng đạt, xanh mát tựa vườn nhiệt đới. Khách hàng sẽ có những trải nghiệm chân thật nhất cả về giá trị sức khỏe, tinh thần mà tổ ấm tương lai tại A&T Sky Garden mang lại", ông Nghiêm Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương cho biết.

A&T Sky Garden được thiết kế theo phong cách sang trọng, hài hòa giữa các hình khối kiến trúc hiện đại, tối ưu không gian sống vừa khai thác tối đa hài hòa và bền vững giữa tự nhiên trù phú bởi dự án sở hữu vị thế độc đáo "3 mặt hướng thủy": một mặt tòa nhà hướng trực diện khu Hồ Gươm Xanh độc nhất miền Nam, một mặt hướng trực diện về sông Sài Gòn, mặt còn lại hướng về con sông Lái Thiêu trù phú. Theo đó, A&T Sky Garden có đến 90% căn hộ đều view sông nước, thoáng đãng, mát mẻ, tươi mới, đón một nguồn vượng khí dồi dào từ sông hồ mang lại. Kết hợp cùng không gian "săn mây" ngay bên hiên nhà vừa mang lại cảm giác thư thái và "mãn nhãn" khi nhìn từ phòng khách ra bên ngoài ban công, vừa là nơi để thư giãn, đọc sách, trà chiều,… của gia chủ.

Giống như nhiều bạn trẻ đến tham quan nhà mẫu A&T Sky Garden, Phan Mạnh Trường (nhân viên văn phòng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) không khỏi cảm thán, "dù bận rộn, chỉ với góc ban công nhỏ xinh như này cũng đủ giúp mình có một khoảng lặng để lấy lại cân bằng cuộc sống, nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc mới".

Không chỉ ấn tượng với khu vườn săn mây, thiết kế không gian căn hộ 1 PN+, 2PN, 3PN tại A&T Sky Garden cũng được khách tham quan đánh giá cao. Với ý tưởng mang đến những "Thiết kế thông minh", phù hợp với mọi lứa tuổi, tôn vinh cái tôi, tính cá nhân của từng gia chủ, trải nghiệm sống sang và hiện đại, mỗi căn hộ tuân theo kim chỉ nam đảm: đủ rộng, đủ vuông vức để dễ dàng decor, thỏa mãn nhiều gout thẩm mỹ của gia chủ.

Với thiết kế theo chiều ngang, toàn bộ phòng ngủ, phòng khách, logia giặt phơi đều đón nắng, gió, ánh sáng tự nhiên.

Từng căn hộ được thiết kế hợp lý và thông minh khi mở rộng tối đa bằng thiết kế mở nối liền không gian phòng khách, phòng ăn, bếp. 100% các không gian phòng khách, phòng ngủ, logia giặt phơi kết nối với bếp đều có thể lấy sáng, nắng, gió tự nhiên, đối lưu không khí tuyệt đối. Các cửa sổ lớn được ưu tiên sử dụng giúp ánh sáng tràn ngập căn hộ, tạo ra không gian sống tươi sáng và thân thiện với môi trường. Sự thông minh trong bố trí không gian sống như trên không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao sức khỏe về "thân – tâm- trí" cho cư dân dài lâu.

Nói thêm về điểm cộng khác trong thiết kế tổng thể của toàn dự án phải kể đến những tiểu tiết cũng được chú ý một cách thỏa đáng. Đơn cử, sảnh thang máy cho cư dân thông thoáng và có view nhìn trực tiếp về cảnh quan nội khu sân vườn, bể bơi ngoài trời tại tầng 4 hướng view cảnh quan ngoại khu. Đây là điểm đặc biệt mà ít dự án nào có được.

Sảnh đón cư dân với diện tích 327,3m2 thông 2 tầng và bố trí thêm sảnh lounge sang trọng để cư dân có thể tiếp khách, thư giãn nghỉ ngơi và trải nghiệm trước khi về căn hộ. Không gian tổ chức hội họp cư dân cũng được bố trí liền kề sảnh đón tiếp, vừa tạo sự thuận lợi về giao thông vừa hưởng trọn không gian vui chơi, cảnh quan sân vườn ngoài nhà...

Cư dân A&T Sky Garden hưởng thụ chuẩn sống sang trọng và hiện đại với sảnh đón thông 2 tầng có thêm 02 sảnh lounge đẳng cấp mà ít dự án nào có được.

Việc sắp xếp vị trí các căn hộ cũng khéo léo khi tránh được cửa vào các căn hộ bị đối cửa, tạo sự riêng tư cho từng căn hộ. Các khu vực logia kỹ thuật dùng đặt giàn nóng điều hoà và phơi đồ cũng xử lý tinh tế bằng cách bố trí vào khe đầu hồi tòa nhà hoặc có hệ louver che tạo thẩm mỹ tối đa cho hình ảnh cao cấp của dự án.

Với 4 tầng đỗ xe và hơn 40 tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt 8 tầng của khu căn hộ, A&T Sky Garden sở hữu đầy đủ tiện ích theo chuẩn căn hộ B+, đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm tại gia cho cư dân như: Hồ bơi chân mây, vườn nướng BBQ, phòng yoga, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ, công viên, siêu thị ... Nổi bật nhất là tiện ích tầng không mang tên "khu vườn trên mây" tại tầng cao nhất của tòa nhà với các các tiện ích đi kèm: Công viên trên không Oasis Sky Park; Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone; Đường dạo bộ trên không Panorama Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Sky land; Khu BBQ Sky Garden Terrace; Đài quan sát Skyview Conner; … .

Dự án A&T Sky Garden được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn căn hộ hạng B+, đầy đủ tiện nghi và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

A&T Sky Garden không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ về mặt thẩm mỹ mà còn phản ánh tầm quan trọng của chất lượng và đẳng cấp, lấy sự đơn giản làm nền cho sự hiện đại, thể hiện được một vẻ đẹp trường tồn với thời gian bên cạnh sự phóng khoáng đặc trưng của thiết kế đương đại.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden).