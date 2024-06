Dự án Cát Tường Phú An chưa duyệt quy hoạch, không được huy động vốn

Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa thông tin về tình hình pháp lý dự án Cát Tường Phú An (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) do Công ty TNHH Cát Tường An - SW làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án Cát Tường Phú An được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2023, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1/2024. Hiện nay, Công ty TNHH Cát Tường An - SW đang thực hiện thủ tục lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án.

UBND xã Mỹ Hạnh Nam cắm bảng cảnh báo dự án Cát Tường Phú An. Ảnh: Dân Việt.

Dự án Cát Tường Phú An chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch , chưa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa có ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc huy động vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Do đó, dự án Cát Tường Phú An chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Về thông tin dự án chưa hoàn thiện pháp lý nhưng một số nhân viên môi giới tư vấn, nhận đặt cọc của khách hàng, Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, Thanh tra sở đã phối hợp với UBND huyện Đức Hoà kiểm tra và đề nghị Công ty TNHH Cát Tường An - SW phải tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng và thực hiện đúng theo chủ trương của UBND tỉnh Long An.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chỉ triển khai thi công xây dựng khi thực hiện đầy đủ các thủ tục, có giấy phép xây dựng và không kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng phối hợp với UBND huyện Đức Hòa lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí khu đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại văn bản 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019.

Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị UBND huyện Đức Hòa tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn huyện, UBND xã theo dõi tình hình liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Dự án Cát Tường Phú An chỉ là bãi đất trống.

UBND xã Mỹ Hạnh Nam có trách nhiệm thường xuyên theo dõi quá trình triển khai dự án tại địa phương và việc kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH Cát Tường An - SW, kịp thời xem xét giải quyết theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc thông tin về các sở, ban ngành của tỉnh để phối hợp giải quyết.

Thanh tra Xây dựng tỉnh Long An sẽ tiếp tục phối hợp UBND xã Mỹ Hạnh Nam, UBND huyện Đức Hòa kiểm tra thực tế tại dự án để chấn chỉnh tình trạng rao bán bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Tháng 3/2024, UBND huyện Đức Hoà đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Cát Tường Phú An.

Theo giới thiệu, dự án Cát Tường Phú An (tên thương mại là Phú An Residence ) quy mô hơn 2 ha, gồm 5 toà nhà chung cư cao với hơn 1.700 căn hộ. Đơn vị phát triển dự án là Cát Tường Group . Dự án này từng được tổ chức lễ ra quân, giới thiệu dự án với giá 24 triệu đồng/m2.