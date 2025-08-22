Dự án cầu xây gần 1 thập kỷ không xong, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn các xã Tam Xuân, Núi Thành.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra các dự án chậm tiến độ phía nam thành phố. Ảnh: Hoài Văn

Dự án cầu Tam Giang được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 29/10/2015, với tổng mức đầu tư là hơn 151 tỷ đồng. Chiều dài cầu 210,5 m gồm 4 trụ, 2 mố, 5 nhịp Super T và đường dẫn 2 đầu cầu dài 469,5m.

Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng Quảng Nam, dự án khởi công từ tháng 4/2017, vừa thi công vừa bồi thường giải phóng mặt bằng trong khi công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên bị gián đoạn và kéo dài nhiều năm.

Dự án cầu Tam Giang.

Đến nay, hạng mục cầu cơ bản đã hoàn thành chỉ còn lại phần phủ mặt cầu bằng bê tông cốt thép, lắp đặt điện chiếu sáng; hạng mục nền đường dẫn.

Hiện, nhu cầu đất đắp của dự án khoảng 10.000 m 3 nhưng nguồn đất đắp trên địa bàn khan hiếm nên ảnh hưởng lớn đến việc thi công nền đường dẫn. Ngoài ra, sau khi giải thể cấp huyện, dự án được bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, tuy nhiên đến nay cấp có thẩm quyền chưa bố trí lại nguồn vốn nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, chốt tiến độ cuối cùng cho dự án.

Theo đó, Sở Tài Chính tham mưu bố trí vốn đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025. Sở Xây dựng hướng dẫn phương án xử lý vật liệu đất đắp...

“Tôi yêu cầu đến tháng 11/2025 phải thi công xong toàn tuyến, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông Hưng nói.

Dự án cầu Tam Tiến.

Đối với dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn , lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc.

Theo báo cáo, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tháng 5/2019 với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, tổng chiều dài là 4,18km.

Công trình khởi công từ tháng 12/2020. Tuy nhiên, công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên bị gián đoạn và kéo dài nhiều năm, mới hoàn thành khoảng 45% khối lượng hợp đồng. Nhu cầu đất đắp còn lại cho dự án khoảng 150.000 m3, nhưng hiện nay trên địa bàn địa phương đang khan hiếm, không đáp ứng.

Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng chỉ đạo, đối với nguồn đất đắp cầu Tam Tiến, đề nghị Sở Nông nghiệp & Môi trường, UBND xã Tam Xuân cùng các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu thầu, đấu giá, để nhà thầu sớm tiếp cận nguyên liệu phục vụ thi công.

"Thống nhất bàn giao toàn tuyến cho đơn vị thi công, cam kết trong năm 2025 sẽ bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị triển khai xây dựng dự án cầu Tam Tiến. Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Tam Xuân được giao nhiệm vụ tổ chức giải tỏa mặt bằng, báo cáo tiến độ định kỳ 2 tuần/lần cho tôi để có hướng xử lý”, ông Hưng nhấn mạnh.