Dự án chung cư nằm bất động nhiều năm khiến người dân mỏi mệt chờ đợi, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị làm ngay việc sau

Dự án Dream Home Riverside (chung cư D3, D4 thuộc Khu dân cư Phú Lợi, phường Bình Đông)

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 30/7, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã có những thông tin liên quan đến dự án Dream Home Riverside (chung cư D3, D4 thuộc Khu dân cư Phú Lợi, phường Bình Đông).

Dự án này đã ngừng thi công, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều khách hàng, Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về hiện trạng dự án cũng như các giải pháp đang được UBND TP.HCM chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc.

Theo đại diện Sở Xây dựng, dự án do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư, được cấp Giấy phép xây dựng số 91/GPXD ngày 20/7/2020. Dự án gồm chung cư D3 với hai khối A và B cao 25 tầng, kết nối bằng hai tầng hầm chung; chung cư D4 cao 25 tầng, hai tầng hầm và một khối nhà phụ trợ.

Hiện nay, khối A của chung cư D3 đã hoàn thành phần thô, phần cầu nối giữa hai khối thi công đến sàn tầng 8; khối B hoàn thành phần thô, phần cầu nối đến sàn tầng 5. Trong khi đó, chung cư D4 mới thi công đến một phần sàn tầng 2 và tầng 3. Dự án được xác định thi công phù hợp giấy phép xây dựng nhưng hiện vẫn đang ngừng thi công.

Theo Sở Xây dựng, để xử lý các khó khăn tại dự án, UBND TP.HCM đã nhiều lần ban hành văn bản chỉ đạo, giao các sở, ngành phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng cũng nhiều lần báo cáo, kiến nghị phương án xử lý và đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Mới đây, Sở Xây dựng tiếp tục báo cáo UBND TP.HCM và đề xuất nhiều nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan nhằm sớm đưa dự án trở lại quỹ đạo.

Trong đó, chủ đầu tư được yêu cầu bảo đảm nguồn lực tài chính để tiếp tục thi công khối chung cư D3, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo đúng cam kết.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải chủ động tổ chức hội nghị với khách hàng để công khai phương án tài chính, nguồn vốn thực hiện dự án, ghi nhận ý kiến, thương lượng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán. Đồng thời, chủ đầu tư phải bố trí nhân sự thường trực tại văn phòng và công trường để tiếp nhận, giải đáp các phản ánh của khách hàng.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính và đề xuất phương án xử lý nhằm tháo gỡ các vướng mắc của dự án.

Đối với UBND phường Bình Đông, thành phố yêu cầu theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng các cam kết về tài chính, đồng thời hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán, hạn chế tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM nghiên cứu kiến nghị của UBND phường Bình Đông về việc xử lý hành vi chiếm dụng, sử dụng nguồn tiền của khách hàng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật nếu có đủ căn cứ.

Về quyền lợi của người mua nhà, Sở Xây dựng cho biết việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ là quan hệ dân sự giữa các bên. Trường hợp phát sinh tranh chấp và không thể tự thỏa thuận, việc giải quyết sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của pháp luật.