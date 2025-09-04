Dự án có gần 8000 căn hộ cao cấp giá hợp lý cho người trẻ sẽ được Sunshine Group livestream tối ngày 5/9

Đây là một trong hai đại dự án vừa được Sunshine Group khởi công ngày 19/8 vừa qua, hướng tới mục tiêu phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao với mức giá cạnh tranh bậc nhất hiện nay, dành riêng cho nhu cầu an cư cũng như đầu tư của người trẻ đô thị.

"Lên sóng" căn hộ studio cao cấp giá khởi điểm chỉ 40 triệu/m²

Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược khi nằm ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, hưởng trọn lợi thế cầu Ngọc Hồi vừa khởi công và cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ 20 phút lái xe.

Lấy cảm hứng từ thương cảng phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, shophouse view sông dọc đại lộ cùng tổ hợp tháp thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp. Trong đó, tâm điểm là gần 8.000 căn hộ trang bị nội thất thời thượng, thông minh, với các gói bàn giao linh hoạt theo nhu cầu giúp người mua có thể vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện. Dù sở hữu tiêu chuẩn vượt trội, căn hộ tại đây có mức giá dự kiến thấp hơn khoảng 25% so với thị trường cùng phân khúc, không chỉ lý tưởng với người mua ở thực, mà còn mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn.





Sunshine Legend City sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1000+ tiện ích quy mô bậc nhất từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Đặc biệt, ngay trong phiên livestream NobleGo ngày 5/9, khách hàng sẽ có cơ hội đặt giá quyền mua căn hộ với mức ưu đãi đặc biệt từ tổng đại lý phân phối (tại thời điểm mở bán chính thức). Tâm điểm của phiên là căn studio B-06CH01, diện tích thông thuỷ 35,2 m², ban công Đông Bắc với tầm nhìn nội khu xanh mát, có thể linh hoạt tách biệt phòng ngủ - phòng khách bằng vách trượt, mang lại trải nghiệm cá nhân hoá như căn 1 phòng ngủ. Đáng chú ý, lô gia dài gần 4m chạy trọn mặt tiền căn hộ không chỉ mang lại nguồn sáng tự nhiên tràn ngập mà còn kiến tạo thêm một không gian ngoài trời rộng rãi – đặc quyền hiếm hoi ở phân khúc studio.

Sở hữu tiêu chuẩn bàn giao cơ bản từ nhiều thương hiệu cao cấp như thiết bị vệ sinh Kohler, cửa kính 3 lớp Eurowindow… (hoặc chất lượng tương đương), căn hộ mang đến sự tiện nghi, hiện đại vượt trội so với studio 28–35 m² thông thường, đặc biệt khi kết hợp cùng 3 tầng hầm để xe rộng rãi, cùng mật độ thang máy tối ưu chỉ khoảng 2 căn/tầng/thang. Tất cả tạo nên một tài sản đáng giá cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư, với tiềm năng giữ giá và thanh khoản bền vững theo thời gian.

Với mức giá khởi điểm trong phiên chỉ 1.408.000.000 VND, tương đương 40 triệu đồng/m² (chưa VAT), B-06CH01 mang tới cơ hội hiếm hoi để người trẻ tiếp cận bất động sản cao cấp với chi phí tối ưu, đồng thời là lựa chọn sáng giá cho giới đầu tư.

Toàn bộ sản phẩm dự án còn được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink (thuộc Noble App) giúp chủ sở hữu chủ động gia tăng giá trị tài sản và khai thác dòng tiền hiệu quả ngay sau khi nhận nhà.

Cơ hội "rinh" ngay 100 triệu đồng cùng thẻ KienlongBank Visa Elite cho khán giả xem livestream may mắn

Được biết, chuỗi giải thưởng hấp dẫn sẽ tiếp tục bùng nổ trong các phiên livestream NobleGo sắp tới. Khán giả chỉ cần tải Noble App, đăng ký tài khoản định danh và theo dõi trọn vẹn livestream để có cơ hội trở thành chủ nhân của 100 triệu đồng cùng hàng loạt đặc quyền từ Thẻ tín dụng cao cấp nhất KienlongBank Visa Elite như: Hạn mức thẻ linh hoạt lên đến 1 tỷ đồng; miễn phí 04 lượt sử dụng phòng chờ thương gia sân bay quốc nội; ưu đãi giảm 30% khi mua thẻ thành viên Accor Plus Explorer cùng phí chuyển đổi ngoại tệ rất thấp chỉ 0,5% giúp mọi giao dịch toàn cầu trở nên thuận tiện và tinh gọn hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở những phần thưởng giá trị, livestream tối 5/9 còn hứa hẹn thêm phần cuốn hút với sự xuất hiện của khách mời MC - diễn viên Huyền Trang (Mù Tạt) – gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Với phong thái chuyên nghiệp, duyên dáng và kinh nghiệm chinh phục khán giả qua loạt chương trình đình đám như "Bữa trưa vui vẻ", "Cuộc hẹn cuối tuần"... Huyền Trang không chỉ mang đến nguồn năng lượng tươi mới và truyền cảm, mà còn đồng điệu với tinh thần mà Sunshine Legend City đang hướng tới – một đô thị trẻ trung, năng động và hiện đại, nơi thế hệ trẻ có thể tìm thấy không gian sống lý tưởng để khẳng định phong cách và nuôi dưỡng cảm hứng mỗi ngày.

MC - diễn viên Huyền Trang sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong phiên livestream NobleGo ngày 5/9.

Sau 17 phiên livestream thành công, tổng số tiền NobleGo đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam đã chạm mốc 8,5 tỷ đồng, góp phần xây dựng 22 mái ấm mới và 2 điểm trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia cùng mục tiêu kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.

