Dự án của chủ đầu tư Vipico ngay đầu cầu Rồng có gì đặc biệt?

Lợi thế vị trí và kết nối đô thị

The Legend Danang tọa lạc trên lô đất A20 với bốn mặt tiền tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế, ngay đầu cầu Rồng. Đây là điểm đặc biệt đầu tiên và cũng là lợi thế quan trọng nhất của dự án.

Vị trí này liền kề với biểu tượng cầu Rồng và là một trong những nút giao quan trọng kết nối khu vực phía Đông Đà Nẵng với trung tâm thành phố. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các điểm du lịch như sông Hàn, cầu Rồng và khu vực biển Mỹ Khê. Tuyến Võ Văn Kiệt cũng là trục kết nối ra sân bay, trung tâm tài chính mới và các khu chức năng khác của đô thị.

Khu vực xung quanh cầu Rồng hiện tập trung nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ và tổ chức sự kiện, tạo nên mật độ thương mại khá cao. Việc nằm gần chợ đêm Sơn Trà, bến du thuyền, điểm bắn pháo hoa… giúp dự án dễ dàng tiếp cận nguồn khách du lịch, lưu trú và hoạt động kinh doanh dịch vụ. Từ vị trí dự án cũng có thể di chuyển thuận tiện tới các điểm di sản trong vùng như Hội An, Huế và Mỹ Sơn.

Về pháp lý, lô đất A20 được TP Đà Nẵng công nhận kết quả đấu giá từ năm 2017. Chủ đầu tư cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào năm 2020. Trong giai đoạn 2024-2025, dự án hoàn tất một số thủ tục như phê duyệt quy hoạch 1/500, đăng ký môi trường và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Sau 9 tháng kể từ khi được cấp phép xây dựng, tiến độ phần ngầm đang bám sát kế hoạch, dự kiến hoàn tất trong tháng 12/2025.

Tạo khác biệt bằng chuẩn mực quốc tế

The Legend Danang được triển khai theo mô hình khu phức hợp với một tòa tháp khách sạn, căn hộ dịch vụ và một tòa tháp căn hộ thương mại có pháp lý sở hữu lâu dài.

The Legend Danang có sự tham gia của các đơn vị thiết kế và vận hành quốc tế. Ảnh: ROX

The Legend Danang là dự án hiếm hoi tại Đà Nẵng có sự kết hợp của nhiều thương hiệu danh tiếng. Ngoài chủ đầu tư Vipico, dự án còn được tư vấn và phát triển bởi nhà phát triển các dòng sản phẩm bất động sản cao cấp ROX Signature - thành viên của ROX Group.

HBA Singapore, với kinh nghiệm quốc tế trong việc tạo dựng các công trình biểu tượng, được giao nhiệm vụ kiến tạo một tổng thể thông minh, duy mỹ, tối ưu không gian, đảm bảo riêng tư và đồng bộ trải nghiệm từ khu lưu trú đến khu thương mại.

Accor - Ennismore, thương hiệu vận hành dòng khách sạn lifestyle Hyde tại tháp khách sạn Hyde Hotels thuộc khu phức hợp The Legend Danang bên cầu Rồng. Những chuẩn mực khắt khe về thiết kế, cảnh quan và trải nghiệm của thương hiệu này đã trở thành kim chỉ nam, định hình toàn bộ tư duy quy hoạch và thiết kế của dự án.

Đồng thời, CBRE, đơn vị vận hành nhiều tòa nhà biểu tượng tại châu Á, tham gia tư vấn vận hành tháp căn hộ sở hữu lâu dài của The Legend Danang ngay từ giai đoạn phát triển, đảm bảo tích hợp các tiêu chuẩn quản lý thông minh, công nghệ vận hành và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn thương hiệu Hyde (Accor - Ennismore), kinh nghiệm thiết kế biểu tượng của HBA và tư vấn vận hành quốc tế của CBRE hứa hẹn đưa The Legend Danang thành khu phức hợp biểu tượng, vừa thỏa mãn chuẩn mực sống cao cấp, vừa tối ưu giá trị đầu tư lâu dài.

Dự án hội tụ mọi yếu tố để trở thành một khu phức hợp biểu tượng trong tương lai. Ảnh: ROX

The Legend Danang nằm trong nhóm bất động sản cao tầng được triển khai tại khu vực trung tâm ven sông Hàn, nơi đang tiếp tục thu hút đầu tư vào hạ tầng, du lịch và thương mại của Đà Nẵng.

Với vị trí tại khu vực trung tâm ven sông Hàn cùng mô hình phát triển có sự tham gia của các đơn vị thiết kế và vận hành quốc tế, The Legend Danang trở thành một trong những dự án đáng chú ý trên địa bàn Đà Nẵng. Hiện dự án vẫn đang trong quá trình thi công và hoàn thiện các thủ tục liên quan.