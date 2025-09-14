Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng trị giá 300.000 tỉ đồng được đề xuất làm như thế nào?

14-09-2025 - 13:48 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất xây dựng dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest vừa báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng sau hơn hai tháng nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng trị giá 300.000 tỉ đồng được đề xuất làm như thế nào?- Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đại dự án này được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trở thành "kỳ tích sông Hồng" góp phần hiện thực hóa giấc mơ nhiều thế hệ về một thành phố ven sông hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng: Giao mục tiêu khởi công vào tháng 1-2026

Với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, dự án bao gồm một đại lộ có tổng chiều dài lên tới 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn hiện đại, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn có đến 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo phục vụ dịch vụ – du lịch.

Về phương thức triển khai, Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Monorail sông Hồng.

Liên danh nhà đầu tư được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao mục tiêu khởi công vào tháng 1-2026 nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và hoàn thành trước năm 2030.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn được chọn nghiên cứu là sự kết hợp giữa tư vấn có kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui ( áp dụng công nghệ đào TBM ) nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức (đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô và các sân bay Nội bài, Gia Bình …), tại các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích… đặc biệt phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ nét trầm tích văn hóa, văn minh sông Hồng và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3-2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha, phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh..., các phường ngoài đê như Tứ Liên, Nhật Tân, Thanh Trì, Lĩnh Nam.

Theo Văn Duẩn

Người Lao động

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ đạo mới nhất từ Thủ tướng: Từ tháng 12, chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt

Chỉ đạo mới nhất từ Thủ tướng: Từ tháng 12, chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt Nổi bật

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì? Nổi bật

TS Nguyễn Đức Kiên: Đất đai với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác, với doanh nghiệp chỉ lấy đất đai phục vụ sản xuất lại khác

TS Nguyễn Đức Kiên: Đất đai với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác, với doanh nghiệp chỉ lấy đất đai phục vụ sản xuất lại khác

11:11 , 14/09/2025
6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

6 trường hợp không đóng BHYT vẫn được chi trả 100%, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

10:57 , 14/09/2025
Đà Nẵng đặt mục tiêu GRDP bình quân 8.500 USD/người

Đà Nẵng đặt mục tiêu GRDP bình quân 8.500 USD/người

10:30 , 14/09/2025
Không gia hạn các dự án giao thông trọng điểm quốc gia có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025

Không gia hạn các dự án giao thông trọng điểm quốc gia có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025

10:00 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên