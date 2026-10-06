Dự án điện mặt trời 450 MW do công ty thành viên Xuân Cầu Holdings đầu tư có bước tiến mới

Việc ký kết tạo cơ sở tài chính quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch, đồng thời thể hiện sự đồng hành của VDB với các dự án năng lượng có quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững.

Nguồn lực tài chính cho dự án điện mặt trời 450 MW

Trong bối cảnh phát triển kinh tế ngày càng gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững, việc huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế.

Với vai trò là một định chế tài chính phát triển của Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB đồng hành cùng các chương trình, dự án có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, năng lượng, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư là một bước quan trọng trong việc thu xếp nguồn lực vốn cho dự án.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 do Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 - công ty thành viên của Xuân Cầu Holdings - làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Dự án có diện tích khoảng 645 ha, công suất phát điện 450 MW (tương đương công suất lắp đặt 562,5 MWp) và sản lượng điện dự kiến khoảng 808 GWh/năm.

Tổng mức đầu tư của dự án là 7.786 tỷ đồng. Dự án đã khởi công từ tháng 8/2026 và dự kiến vận hành thương mại trước tháng 12/2027. Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Dự án không chỉ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn mà còn góp phần tích cực thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh ngày càng được hiện thực hóa.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I và Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 là một bước quan trọng trong việc thu xếp nguồn lực vốn cho dự án.

Góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Khi đi vào vận hành, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 dự kiến bổ sung một nguồn điện tái tạo đáng kể cho hệ thống, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bức xạ mặt trời tại khu vực và hỗ trợ quá trình đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Đối với Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 và Xuân Cầu Holdings, Dự án Dầu Tiếng 5 tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư dài hạn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đối với VDB - Sở Giao dịch I, việc tài trợ tín dụng cho dự án tiếp tục khẳng định vai trò của một tổ chức tài chính đồng hành cùng các dự án đầu tư có quy mô và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Sự kiện ký kết là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5, tạo nền tảng để các bên phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào vận hành thương mại theo kế hoạch.



