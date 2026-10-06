Hà Nội thu hút FDI đạt trên 90% kế hoạch, tạo đà khả quan cuối năm

FDI không ngừng mở rộng đầu tư, phát triển thị trường

Riêng trong tháng 9, Hà Nội thu hút khoảng 329,94 triệu USD, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm ngoái và gần ba lần tháng 8-2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Hà Nội chuyển trọng tâm từ quy mô vốn sang hiệu quả đầu. Trên 55% vốn FDI của Hà Nội vào lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh minh hoạ: H.P

Hoạt động đầu tư trong tháng tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản, thương mại bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ cùng các ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Trong hơn 4 tỷ USD vốn FDI Hà Nội thu hút trong 9 tháng năm 2026, khoảng 2,24 tỷ USD, tương đương 55,2%, thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ.

Riêng tháng 9-2026, Hà Nội ghi nhận 2 dự án kinh doanh bất động sản được cấp mới, với tổng vốn đăng ký 93,70 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 188,49 triệu USD. Đây là mức tăng vốn lớn nhất của lĩnh vực sản xuất từ đầu năm đến nay.

Một số dự án lớn tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng và mở rộng quy mô tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu đô thị trên địa bàn.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai 50 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, tổ chức ngày 29/6/2026. Việc triển khai được thực hiện theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 5/8/2026 của UBND TP. Hà Nội.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng góp vào sản xuất, xuất khẩu và ngân sách. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt 7,742 tỷ USD, tăng 17,9%; thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Hà Nội đạt khoảng 1,36 tỷ USD, bằng 127,52% cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2026 ở mức 1.600 triệu USD, kết quả này đạt 84,87%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Chất lượng nhân lực, năng lực nghiên cứu và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ ngày càng được các tập đoàn quan tâm khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Những số liệu trên phản ánh vai trò của khu vực đầu tư nước ngoài trong kinh tế Thủ đô.

Dư địa thu hút FDI giá trị cao

Dư địa thu hút FDI của Hà Nội còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Hà Nội đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao và bán dẫn, cùng với tiềm năng mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo nhờ lợi thế về nguồn nhân lực. Nhu cầu đầu tư vào các giải pháp đô thị thông minh và hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải công nghệ cao cũng rất lớn. Ngoài ra, các dự án dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục vẫn còn nhiều tiềm năng để thu hút vốn FDI...

Với những cơ chế, chính sách mới và định hướng phát triển rõ ràng, Hà Nội còn nhiều dư địa thu hút FDI chất lượng cao. Ảnh minh hoạ:T.H

Hà Nội có cơ cấu thu hút FDI khác biệt rõ rệt so với nhiều địa phương khác trên cả nước. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được Hà Nội đẩy mạnh thông qua các hoạt động tiếp, làm việc của lãnh đạo thành phố với đối tác nước ngoài trong tháng 9-2026.

Tháng 9-2026 là tháng thứ ba Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực, kể từ ngày 1-7-2026. Theo báo cáo, các cơ chế, chính sách vượt trội về thu hút nhà đầu tư chiến lược, thủ tục đầu tư đặc biệt và ưu đãi đầu tư tiếp tục phát huy tác dụng, tạo động lực cho công tác thu hút FDI của thành phố.

Hà Nội không ngừng cải thiện môi trường đầu tư. Những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hiệu quả sử dụng vốn. Xử lý kịp thời các khó khăn cũng giúp thành phố chuẩn bị tốt hơn điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư mới.

Hà Nội mở rộng không gian phát triển sẽ tạo thêm quỹ đất sạch hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt ở khu vực ngoại thành. Nâng cao năng lực quản trị với cơ chế vận hành tinh gọn hơn sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng đang được đẩy mạnh, kết nối đồng bộ trên phạm vi rộng hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, nhân lực và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hà Nội đồng thời chuẩn bị tốt nhân lực chất lượng, triển các ngành có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực của kinh tế Thủ đô… Cùng đó, thành phố định hướng phát triển mạng lưới nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Hà Nội sẽ tập trung phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm trọng điểm, không gian thử nghiệm công nghệ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số…. Với những lợi thế sẵn có, cùng các cơ chế, chính sách mới và định hướng phát triển rõ ràng, Hà Nội đang trên đà bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế, đầu tư hàng đầu của Việt Nam.