Dự án duy nhất Việt Nam lọt top 16 công trình được mong chờ nhất thế giới: Chỉ còn 2 tháng, 14.000 người tăng tốc, công nghệ cao xuất hiện

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng). Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc nhóm 16 sân bay được mong đợi nhất thế giới, là dự án quan trọng quốc gia, thể hiện quyết tâm rất lớn, đường lối đúng đắn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.

Với tinh thần thần tốc, táo bạo, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ", "làm ngày làm đêm làm thêm ngày nghỉ", Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết các nhà thầu đã huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công.... để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành có 15 gói thầu, trong đó 3 gói thầu đã hoàn thành và 12 gói thầu đang thi công. Trong đó, gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Với công trình quan trọng nhất là nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

AI sẽ giúp đơn vị khai thác phân tích các dữ liệu về chuyến bay, thời tiết, giám sát an ninh... để đơn vị khai thác xây dựng chương trình kiểm soát an ninh an toàn, quản lý rủi ro, dự đoán và lập kế hoạch bay, điều phối và phân chia khai thác.

Trong quá trình thi công, hệ thống kiểm soát bằng AI được ứng dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng. Cụ thể, công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay.

Về dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, ngoại trừ hàng rào 5000 ha đạt 99,8%, còn lại khoảng 50 m chưa được bàn giao.

Với gói thầu 4.6 - Đường cất hạ cánh (CHC), đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) có khả năng hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2025 bảo đảm điều kiện phục vụ việc bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật.

Gói thầu 4.7 - Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách dự kiến sẽ hoàn thành phần xây dựng trước ngày 19/12/2025 gồm: Hạng mục nền đất; hạng mục sân đỗ máy bay nhà ga hành khách; Hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; Hệ thống thoát nước; Hệ thống đèn hiệu khu vực sân đỗ và đường lăn; Hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay.

Gói thầu 4.8 - Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật tiến độ theo hợp đồng khởi công tháng 11/2024, hoàn thành tháng 9/2026. Tiến độ điều chỉnh hoàn thành trước ngày 19/12/2025, Tuy nhiên, gói thầu này có nguy cơ không đáp ứng tiến độ điều chỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, về kế hoạch khai thác, Bộ Xây dựng cho biết các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện các công việc để bảo đảm việc bay hiệu chuẩn và thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch.

Về phương thức bay, hiện Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành phương thức bay vệ tinh và ban hành phương thức tiếp cận ILS/DME; Đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn đối với hệ thống đèn tiếp cận, papi, hệ thống ILS/DME đường CHC số 1, 05L/23R.

Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành Thông tri hàng không thông báo kế hoạch đưa Cảng HKQT Long Thành vào phục vụ chuyến bay kỹ thuật và bay thương mại. Dự kiến ngày 16/10 sẽ phát hành Tập thông báo tin tức hàng không (Aeronautical Information Publication - AIP) để phục vụ chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Dự kiến ngày 25/10, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức bay hiệu chuẩn đài VOR/DME (đèn hiệu vô tuyến kết hợp phạm vi đa hướng VHF (VOR) với thiết bị đo khoảng cách (DME), rada, ADS-B, phương thức bay truyền thống VOR/DME để cập nhật thêm vào các phương thức bay.