Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án gần trăm căn nhà phố được cấp sổ

Theo Duy Quang | 12-04-2026 - 11:35 AM | Bất động sản

Dự án Chợ và Khu nhà ở thương mại của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM có quy mô 98 căn nhà. Tổ Công tác 1645 đồng ý cấp chứng nhận 7 căn đã chuyển nhượng cho cá nhân và 2 chứng nhận sở hữu nhà cho công ty theo đề nghị của chủ đầu tư.

Cấp 9 sổ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho một số dự án.

Dự án gần trăm căn nhà phố được cấp sổ- Ảnh 1.

Dự án của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM được cấp sổ.

Theo đó, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua tại dự án Chợ và Khu nhà ở thương mại của Công ty TNHH Quang Vinh ở phường Tân Hiệp, TPHCM.

Dự án do Công ty TNHH Quang Vinh làm chủ đầu tư, có quy mô 98 căn nhà (đã xây dựng 9 căn), nay chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 7 căn đã chuyển nhượng cho cá nhân và 2 chứng nhận sở hữu nhà cho công ty.

Tổng diện tích của dự án là 19.955 m2. Trong đó có 9.088 m2 đất ở tại đô thị, 2.160 m2 đất thương mại dịch vụ, còn lại là đất cây xanh, công viên, trạm điện, trạm xử lý nước thải và đất giao thông. Công ty TNHH Quang Vinh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại cũng như các tồn tại của dự án, đẩy nhanh tiến độ xây nhà tại dự án…

Sẽ cấp 61.200 giấy chứng nhận

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, thời gian qua, nhiều dự án nhà ở trên địa bàn chưa thể cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà do đang bị gặp nhiều vướng mắc. Do đó, UBND TPHCM đã thành lập Tổ Công tác 1645 để xử lý các vấn đề tồn đọng, tiến đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án gần trăm căn nhà phố được cấp sổ- Ảnh 2.

Một dự án vừa được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ cho người mua nhà.

Sau 1 năm hoạt động, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 60 cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho 222 dự án, cấp giấy chứng nhận cho 132.201 căn nhà. Hiện vẫn còn 28 dự án có vướng mắc (9.717 căn nhà), cần phải phối hợp các sở, ngành liên quan trước khi giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trong năm 2026, Tổ Công tác 1645 đặt mục tiêu giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 68.000 hồ sơ, trong đó cấp 61.200 giấy chứng nhận, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027), căn cứ tình hình thực tế về phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng năm cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi và linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, bên cạnh việc cấp giấy cho các dự án mới thì việc tập trung tháo gỡ vướng mắc của những dự án cũ còn tồn đọng hết sức khẩn trương, kết quả phải được đo đếm bằng số lượng căn hộ, nhà đất được cấp giấy chứng nhận. Nỗ lực trong năm 2026 giải quyết được 30% số lượng dự án đang bị vướng mắc còn tồn đọng để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm

Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm Nổi bật

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam

“Đại gia” Xuân Thiện muốn đầu tư khu lấn biển 93.000ha tại một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam Nổi bật

Sống ở chung cư có được lắp điện mặt trời mái nhà để giảm tiền điện?

Sống ở chung cư có được lắp điện mặt trời mái nhà để giảm tiền điện?

11:35 , 12/04/2026
Người dân TP.HCM dỡ nhà, giao mặt bằng làm dự án Quốc lộ 13 mở rộng

Người dân TP.HCM dỡ nhà, giao mặt bằng làm dự án Quốc lộ 13 mở rộng

11:34 , 12/04/2026
Công trình hơn 5.000 tỷ, lớn bậc nhất cả nước, là niềm tự hào do người Việt làm chủ từ thiết kế đến thi công

Công trình hơn 5.000 tỷ, lớn bậc nhất cả nước, là niềm tự hào do người Việt làm chủ từ thiết kế đến thi công

10:34 , 12/04/2026
TP.HCM vừa có thêm 6 dự án được bán cho người nước ngoài

TP.HCM vừa có thêm 6 dự án được bán cho người nước ngoài

10:23 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên