Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án khổng lồ giữa Việt Nam-Malaysia-Singapore đạt cột mốc chiến lược vào năm 2034

22-10-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hợp tác ba bên giữa Việt Nam-Malaysia-Singapore đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng xanh xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước (PETRA) Malaysia, ông Fadillah Yusof, cho biết hôm 22/10 rằng dự án năng lượng gió ngoài khơi công suất 2.000 Megawatt nối liền Việt Nam, Malaysia và Singapore dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên vào năm 2034, Reuters thông tin.

Dự án khổng lồ giữa Việt Nam-Malaysia-Singapore đạt cột mốc chiến lược vào năm 2034- Ảnh 1.

Các tuabin gió ngoài khơi hoạt động tại Nhà máy điện gió ngoài khơi Tamra ở Jeju, Hàn Quốc, vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Ảnh lưu trữ: Bloomberg

Ông Yusof phát biểu trong phiên họp của Quốc hội Malaysia rằng 700 Megawatt công suất dự kiến được dùng để sử dụng trong nước của Malaysia, trong khi 1.300 Megawatt còn lại sẽ xuất khẩu điện sang Singapore.

Phó Thủ tướng Malaysia cho biết giai đoạn thứ hai của dự án sẽ bao gồm việc mở rộng đường dây truyền tải về phía bắc từ Việt Nam đến Bán đảo Malaysia thông qua các tuyến đường bộ qua Campuchia, Lào và Thái Lan.

"Dự án này sẽ được xem xét tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng và đánh giá kinh tế sau khi giai đoạn một hoàn thành toàn bộ," ông Fadillah Yusof nói.

Hợp tác ba bên Việt Nam-Malaysia-Singapore đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng xanh xuyên biên giới và khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của các nước ASEAN.

Là thành viên ASEAN, Việt Nam đang thúc đẩy tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực, với cam kết mạnh mẽ về phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Đông Nam Á.

Nguồn: Reuters

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026

Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026 Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Chính phủ Việt Nam thực hiện một điều nhiều chưa từng có

Chính phủ Việt Nam thực hiện một điều nhiều chưa từng có

15:39 , 22/10/2025
Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

15:38 , 22/10/2025
Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?

Tăng trợ cấp nghỉ hưu gấp 4 lần, ai được hưởng?

15:32 , 22/10/2025
Bán hàng kiếm đồng ra đồng vào: Làm sao biết mình có đang nợ thuế hay không?

Bán hàng kiếm đồng ra đồng vào: Làm sao biết mình có đang nợ thuế hay không?

15:16 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên