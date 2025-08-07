Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại Sơn La tìm chủ đầu tư

07-08-2025 - 15:29 PM | Bất động sản

Tỉnh Sơn La đang kêu gọi đầu tư vào khu đô thị mới nằm liền kề trung tâm du lịch trọng điểm tại phường Vân Sơn, với quy mô khoảng 47,7 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 2.074 tỷ đồng.

UBND tỉnh Sơn La vừa phát đi thông báo mời gọi đầu tư vào dự án Khu đô thị mới liền kề trung tâm du lịch trọng điểm tại phường Vân Sơn – một vị trí được đánh giá giàu tiềm năng phát triển đô thị và dịch vụ.

Dự án khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại Sơn La tìm chủ đầu tư- Ảnh 1.

Tỉnh Sơn La còn nhiều dư địa phát triển.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.074 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 47,7 ha (chưa giải phóng mặt bằng) và quy mô dân số khoảng 3.850 người. Thời hạn hoạt động là 50 năm, với tiến độ thực hiện khoảng 81 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm 1.015 lô đất ở mới với diện tích 15,2 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chiếm 15,3 ha; đất công trình dịch vụ (chợ) 0,6 ha; đất thương mại – dịch vụ 2,9 ha; cây xanh và mặt nước khoảng 7 ha; cùng với 6,7 ha đất nông nghiệp (đồi chè) được bảo tồn, cải tạo để làm cảnh quan phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu của dự án là tạo động lực phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng như khu vực phường Vân Sơn nói riêng và toàn tỉnh Sơn La nói chung. Việc hình thành khu đô thị này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và từng bước phát triển trung tâm đô thị mới tại địa phương.

Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 và pháp luật về đấu thầu. Sau khi trúng thầu, nhà đầu tư phải thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Anh Đức

