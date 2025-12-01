Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án lấn biển La Gi vướng loạt sai phạm, huy động 535 tỉ đồng trái quy định

01-12-2025 - 13:12 PM | Bất động sản

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án lấn biển La Gi, trong đó chủ đầu tư đã ký 335 hợp đồng huy động vốn trái quy định

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận chuyên đề, chỉ ra hàng loạt tồn tại, vướng mắc kéo dài tại Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (Công ty Vi Nam) làm chủ đầu tư tại phường Phước Hội.

Những sai phạm chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh bất động sản trái phép và sự chậm trễ trong việc xác định loại đất, quy hoạch cho giai đoạn mở rộng.

Theo kết luận thanh tra, dù dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng, Công ty Vi Nam đã tiến hành ký tới 335 hợp đồng có tên gọi "về tiến độ và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Dự án lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi

Qua đó, chủ đầu tư đã thu về tổng số tiền hơn 535 tỉ đồng. Hành vi này bị xác định là không đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, mặc dù đã bị Sở Xây dựng chấn chỉnh từ các năm trước.

Đáng chú ý, giai đoạn 2 của dự án với diện tích 25,42 ha đang bị nghẽn. Đến nay, khu vực đất mở rộng này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xác định loại đất để làm cơ sở thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Ngoài các vướng mắc về quy hoạch và kinh doanh, dự án còn gặp phải tranh chấp đất đai với 12 cá nhân tái lấn chiếm trong phạm vi giai đoạn 1. Vụ việc đã được Công ty Vi Nam khởi kiện ra tòa án nhưng hiện đang tạm đình chỉ giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên, cụ thể là lệ phí trước bạ đất đai.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND phường Phước Hội sớm tháo gỡ vướng mắc về loại đất tại giai đoạn 2, đồng thời hoàn thiện quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Công ty Vi Nam liên hệ với tòa án để giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai với 12 cá nhân, đảm bảo điều kiện pháp lý trước khi tiếp tục triển khai dự án.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

