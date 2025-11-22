Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phú Quốc đột phá tiến độ thi công để đón APEC 2027

Tốc độ xây dựng kỷ lục trong ngành hàng không

Báo cáo đoàn công tác Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 20/11, và Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng ngày 19/11, Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo 7 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra, trong đó có dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo báo cáo của nhà đầu tư dự án - Tập đoàn Sun Group, ở giai đoạn 1, để phục vụ APEC 2027, từ tháng 7/2025, các công trình đã được cấp tập thi công gồm xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2. Đối với nhà ga T2, chỉ sau 4 tháng đã thi công lên đến tầng 4.

Dự kiến đến hết năm 2025, nhà ga T2 của sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thành 85% kết cấu thô, nhà ga VIP sẽ đạt 100% kết cấu thô, 100% kết cấu thép, 100% MEP (cơ khí, điện, nước). Như vậy từ tháng 6/2026, đường cất hạ cánh số 2 được cam kết hoàn thành; nhà ga VIP hoàn thành từ tháng 10/2026; nhà ga hành khách T2 hoàn thành từ quý I năm 2027.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng khảo sát tiến độ dự án ngày 19/11. Ảnh: Sun Group

Như vậy toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, được xem là tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không. Phát biểu và chỉ đạo trong buổi làm việc cùng UBND tỉnh An Giang ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh, đặc khu Phú Quốc và đánh giá cao các nhà đầu tư, nhà thầu đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng.

"Hai dự án do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư bao gồm dự án Cảng Hàng không và Trung tâm hội nghị APEC đang triển khai rất tốt. Cứ 2 tháng kiểm tra đã thấy sự khác biệt lớn từ làm ngầm, làm cọc... thay đổi từng ngày, từng giờ. Như vậy có thể thấy rất yên tâm về tiến độ", Phó Thủ tướng hoan nghênh.

Cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới

Được xác định là dự án trọng điểm trong công tác chuẩn bị đón APEC 2027, đồng thời là cửa ngõ khẳng định vị thế của Phú Quốc trên trường quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư nâng cấp trở thành cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới. Dự án được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group, với sự tham gia kiến thiết của CPG Singapore (đơn vị đã thiết kế sân bay Changi) và tư vấn hàng không Artelia Airport (Pháp). Sau khi dự án được hoàn thành sẽ được tư vấn vận hành trực tiếp bởi tập đoàn quản lý sân bay Changi của Singapore - Changi Airport Group (CAG).

Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Theo phương án được duyệt, cảng hàng không sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Mô hình nhà ga hành khách hiện đại hàng đầu thế giới. Ảnh: Sun Group

Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500 m và 3.300 m. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 120 vị trí đỗ, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa – biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh. Nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000m2, do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti, "cha đẻ" của biểu tượng Cầu Hôn tại Phú Quốc thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển – biểu tượng của sự tự do, uyển chuyển và hài hòa với thiên nhiên. Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của Phú Quốc trong tương lai.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa. Ảnh: Sun Group

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM – Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch – không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, đồng thời giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang chạy đua với tiến độ thi công chưa từng có nhằm thực hiện mục tiêu chung: Tổ chức thành công APEC 2027 - nhiệm vụ chính trị đối ngoại đặc biệt và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Khi từng hạng mục lớn của sân bay hoàn thành sớm hơn kế hoạch, đó không chỉ là bước tiến về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh hợp lực – khi Nhà nước định hướng, doanh nghiệp tiên phong, đưa đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá của tỉnh An Giang, trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo của thế giới.