Dự án nghỉ dưỡng ở Đà Lạt ‘lụt’ tiến độ, 1.200 m2 đất rừng ‘biến mất’

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Lê Hoa.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) xem xét kiến nghị về phương án khắc phục hậu quả do mất rừng của Công ty TNHH Lê Thùy. Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết trước ngày 20/9.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Xanh rộng 9,3 ha tại phân khu chức năng IV.2 thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt .

Dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ đầu năm 2013 với tổng vốn đầu tư hơn 67 tỷ đồng; mục tiêu xây dựng một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp có bản sắc riêng. Các nội dung đầu tư chủ yếu gồm: Khách sạn, nhà hàng; các căn biệt thự nghỉ dưỡng; nhà nghỉ, bến thuyền, sân chơi, hồ bơi…

Theo giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2014; thế nhưng sau đó đã được UBND tỉnh gia hạn lần 1 đến cuối tháng 4/2017 và lần 2 đến hết quý I/2019.

Tháng 5/2021, Công ty TNHH Lê Thùy được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 1.300 m2 đất từ đất lâm nghiệp không có rừng sang đất thương mại, dịch vụ (đợt 1) để thực hiện dự án. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chấp thuận gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đến ngày 8/3/2022. Thế nhưng, sau đó, tiến độ đầu tư vẫn “rùa bò”.

Đến ngày 28/10/2022, dự án này đã chậm tiến độ 93 tháng so với tiến độ được quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, chậm 33 tháng so với tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương ngừng hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn. Đề nghị này không được tỉnh chuẩn y.

Đến tháng 6 năm nay, khi thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng, Sở NN&PTNN phát hiện tổng diện tích đất rừng bị giảm 1.200 m2 trên diện tích đã cho Công ty TNHH Lê Thùy thuê.

Trong đó, có 500 m2 là rừng phòng hộ môi trường cảnh quan và 700 m2 là đất thương mại, dịch vụ đã chuyển đổi theo quyết định vào tháng 5/2021. Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Đà Lạt, thời điểm mất rừng diễn ra từ tháng 3 - 4/2021.

Về nguyên nhân mất rừng, doanh nghiệp này cho rằng đó là thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Do công ty thực hiện các biện pháp phòng dịch nên công tác tuần tra, kiểm tra rừng chưa được chặt chẽ, chưa phát hiện kịp thời. Đến khoảng tháng 4/2021, doanh nghiệp mới phát hiện mất rừng, đã tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện đối tượng vi phạm.

Ngày 30/8 vừa qua, Công ty TNHH Lê Thùy kiến nghị được tiếp tục đầu tư dự án, cam kết bồi thường đối với diện tích 1.200 m2 rừng bị mất theo hợp đồng thuê rừng đã ký kết. Cụ thể, với diện tích 500 m2 rừng phòng hộ môi trường cảnh quan, công ty kiến nghị được trồng lại trong mùa mưa năm nay, còn với 700 m2 rừng thuộc diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng, doanh nghiệp đề xuất được nộp tiền trồng rừng thay thế.