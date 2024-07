Dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh với tiêu chuẩn bàn giao “vượt chuẩn”

Tiêu chuẩn bàn giao khác biệt, tối ưu nhu cầu an cư của khách hàng

Bắt nguồn từ mong muốn kiến tạo nên một chốn an cư tiện nghi, chất lượng và an toàn cho người lao động có thu nhập thấp, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu (Global Invest) đã phát triển dự án nhà ở xã hội (NOXH) GHomes Ha Long. Tọa lạc tại Đồi Ngân Hàng (Hạ Long), nơi được đánh giá "trung tâm của trung tâm", khi dễ dàng kết nối với các khu vực trọng điểm của thành phố như: trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, các điểm tham quan du lịch nổi tiếng…, đây được xem là điểm cộng lớn với một dự án nhà ở xã hội. Thế nhưng yếu tố cốt lõi mang tính lợi thế khiến nhiều cư dân mong muốn sở hữu một căn hộ tại đây lại nằm ở tiêu chuẩn bàn giao chất lượng, hoàn thiện cơ bản trong một mức chi phí hợp lý.

Kiến trúc bên trong từng căn hộ tại GHomes Ha Long tạo ấn tượng bởi cách bố trí hài hòa, đạt sự cân bằng giữa không gian sử dụng và tính thẩm mỹ cao. Các căn hộ được trang bị trần thạch cao có tác dụng chống ẩm, chống thấm, kết hợp hệ thống đèn âm trần, tôn thêm sự hiện đại và sang trọng. Bên cạnh đó, phòng khách và phòng ngủ được chủ đầu tư ưu tiên lựa chọn lát sàn gỗ, không chỉ tạo cảm giác ấm áp cho căn hộ mà còn mang lại hiệu quả cách âm, cách nhiệt cao, có độ bám tốt, chống trơn trượt, đặc biệt phù hợp với gia đình có con nhỏ hay người cao tuổi sinh sống. Sử dụng sàn gỗ có mức chi phí cao, là một sự nâng cấp so với các lựa chọn như gạch men hay nhựa giả gỗ, do đó, đây được xem là một trong những tiêu chuẩn bàn giao "vượt chuẩn" đối với một căn hộ nhà ở xã hội.

Hình ảnh thực tế về tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp tại dự án nhà ở xã hội GHomes Ha Long

"Không đơn giản là xây nhà, mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một không gian sống tiện nghi, hiện đại, nâng cao trải nghiệm sống cho mỗi cư dân của GHomes Ha Long", đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Tinh tế trong từng chi tiết căn hộ

Mang cảm hứng từ triết lý sống của người Nhật Bản "càng tối giản càng hạnh phúc", GHomes Ha Long đặc biệt chú trọng đến sự tiện nghi và thoải mái tuyệt đối cho chủ căn hộ.

Bằng việc tối ưu không gian mở, tất các căn hộ tại đây đều sở hữu 02 lô gia ngăn cách với phòng chức năng bởi hệ cửa kính, đảm bảo ngập tràn ánh sáng và thông gió tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi để những luồng khí trời tươi mát có thể len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà. Lô gia nhỏ xinh trong căn hộ cũng là nơi lý tưởng để gia chủ tự do sáng tạo một vườn hoa mini hay góc thư giãn với tầm nhìn "bắt trọn" khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn thơ mộng bên Vịnh kỳ quan.

Với diện tích đa dạng từ 44m2 đến 77m2, mỗi căn hộ đều mang tâm huyết từ chủ đầu tư trong việc thiết kế và bố trí các phòng chức năng. Mặt bằng căn hộ vuông vắn nhờ quy hoạch thông minh, nới rộng không gian sống phù hợp với từng loại hình thực tế. Tại đây, nghệ thuật sắp đặt các cụm không gian một cách khoa học đã khéo léo ưu tiên không gian sinh hoạt chung rộng rãi, tăng tính kết nối gia đình, vừa dung hòa từng phòng chức năng để đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên.

Anh N.T (P. Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) cho biết: "Ban đầu tôi quyết định nộp hồ sơ mua nhà GHomes Ha Long nhờ mức giá hợp lý, lại ở vị trí đẹp nhưng khi được đến tham quan trực tiếp căn hộ tại dự án, tôi rất hài lòng vì chất lượng thi công, lối thiết kế và bố trí từng phòng chức năng nằm ngoài mong đợi. Có mức chi phí tương đối thấp so với mặt bằng chung ngoài thị trường nhưng các căn hộ của dự án GHomes Ha Long được thiết kế rất hiện đại, thức thời với nhiều khoảng không gian mở, thêm vào đó lại được hoàn thiện cơ bản và cư dân có thể vào ở ngay. Điều này vượt quá sự kỳ vọng đối với một dự án NOXH trong suy nghĩ của tôi".

Kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh

Với mong muốn mang tới một chuẩn mực mới cho phân khúc NOXH, chủ đầu tư Global Invest còn đặc biệt đầu tư hệ thống tiện ích nội khu và dịch vụ tiêu chuẩn, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho các thành viên trong gia đình.

Tại GHomes Ha Long, cư dân được trang bị bãi đỗ xe trên cao đảm bảo 100% tỷ lệ đỗ xe cho cư dân (trong đó tỷ lệ đỗ xe ô tô đạt trên 80%), đồng thời, tránh tình trạng ngập úng khi thời tiết mưa bão tại các hầm để xe chìm như thông thường. Sống tại GHomes Ha Long, cư dân hoàn toàn yên tâm bởi tính an toàn cao nhờ hệ thống an ninh 5 lớp bao gồm: Camera an ninh 24/07; Thẻ an ninh ra vào tòa nhà; Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp; Lễ tân tòa nhà được bố trí luân phiên cùng Đơn vị vận hành uy tín. Bên cạnh đó, dự án cũng được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại, vấn đề được nhiều người dân quan tâm.

Tiện ích được chú trọng đầu tư tại dự án

Cuộc sống cân bằng tĩnh - động của cư dân còn được còn được vun đắp bởi hệ thống tiện ích đồng bộ với vườn dạo bộ, phòng tập gym, yoga hiện đại. Ngoài ra, một công viên xanh được xây dựng ngay trung tâm dự án không chỉ là nơi thư giãn của nhiều thế hệ mà còn mang đến không gian xanh cân bằng hệ sinh thái, kiến tạo một môi trường sống lý tưởng cho cư dân.

Với sự tâm huyết, chỉn chu trong từng chi tiết, GHomes Ha Long hứa hẹn mang đến cho cư dân sự hài lòng về một tổ ấm đúng nghĩa với những trải nghiệm hơn cả mong đợi. Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, dự án đã cất nóc tháng 1/2024 và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến, quý I/2025 sẽ đủ điều kiện bàn giao và đi vào hoạt động.

Thông tin dự án: Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Tên thương mại: GHomes Ha Long

Hiện nay, dự án vẫn đang tiếp tục mở bán và tiếp nhận nộp hồ sơ, để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline: 036.960.9986

Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ bảy hàng tuần.

Website: www.ghomeshalong.vn

Văn phòng bán hàng: Bến tàu Hòn Gai, 98 Phố Bến Tàu, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh/ Khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.