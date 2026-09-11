Dự án ở Ciputra gây tranh cãi giá từ 95 triệu đồng/m2 hé lộ thương vụ niêm yết cửa sau trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Bất động sản Pristie: Từ ngành may chuyển sang địa ốc

Như PV đã thông tin trong bài viết trước, mức giá từ 95 triệu đồng/m2 của Astor 1 Ciputra đang gây tranh luận trên các diễn đàn bất động sản, khi có ý kiến cho rằng đây là mức giá “rẻ” so với mặt bằng Ciputra, trong khi không ít nhà đầu tư nhận định mức giá này vẫn cao nếu đặt cạnh các dự án lân cận.

Không chỉ câu chuyện về giá, đơn vị phát triển Astor 1 Ciputra cũng là một cái tên còn khá mới trên thị trường bất động sản.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie (HNX: TET) được giới thiệu là đơn vị phát triển dự án. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vừa trải qua những biến động lớn về tên gọi, vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông, trong đó vốn điều lệ được nâng từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng, còn một cổ đông mới hiện nắm tới hơn 84% vốn.

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Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie có tiền thân là Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco) - doanh nghiệp có lịch sử hoạt động từ năm 1957 với ngành nghề chính là may mặc. Quy mô của Texaco tương đối bé, chỉ 57 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tháng 7/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn của doanh nghiệp, khi Công ty CP Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco) vừa đổi tên, vừa tăng mạnh quy mô vốn điều lệ.

Textaco chính thức mang tên Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie từ giữa tháng 7/2026. Trước đó, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng từ hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng, tức tăng hơn 10 lần và thay đổi hoàn toàn cơ cấu cổ đông.

Pristie đã phát hành 56,5 triệu cổ phiếu vào ngày 2/7/2026, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu - thu về 1.119 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này được phân phối cho 5 nhà đầu tư trong nước, gồm 2 tổ chức và 3 cá nhân.

F1 Housing nắm 84,15% vốn Bất động sản Pristie

Đáng chú ý, Công ty TNHH F1 Housing trở thành cổ đông chi phối khi mua 52,3 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 84,15% vốn điều lệ của Bất động sản Pristie. Sau đợt phát hành, nhóm 5 nhà đầu tư mới sở hữu tổng cộng 91,94% vốn doanh nghiệp.

Đây là hình t﻿hức niêm yết cửa sau (back-door listing) điển hình, khi một doanh nghiệp niêm yết gián tiếp thông qua việc thâu tóm một doanh nghiệp trên sàn.

Trước đợt tăng vốn, cơ cấu cổ đông của Pristie chủ yếu nằm trong tay nhóm liên quan đến Delta. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group, do ông Trần Nhật Thành sáng lập) sở hữu 35% cổ phần. Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Delta-V, một thành viên của Delta Group, cũng nắm lượng cổ phần tương đương.

Hiện bà Nguyễn Thị Diệu Thùy (SN 1984) - nhà đầu tư vừa mua vào 2,4 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thên, là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Bất động sản Pristie.﻿

F1 Housing: doanh nghiệp một năm tuổi có vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng

Theo dữ liệu của PV, F1 Housing là doanh nghiệp non trẻ. Công ty được thành lập vào tháng 8/2025. Tại thời điểm thành lập, F1 Housing có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, với cơ cấu góp vốn gồm ông Trần Đức Nam sở hữu 50%, ông Nguyễn Vĩnh Phúc 40% và ông Phạm Xuân Thành 10%.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH, cơ cấu thành viên còn lại 2 người là ông Nguyễn Vĩnh Phúc và ông Trần Đức Nam, mỗi người sở hữu 50% vốn.

Chỉ một tháng sau, ông Bùi Xuân Nhạc thay thế ông Trần Đức Nam, qua đó cùng ông Nguyễn Vĩnh Phúc nắm giữ mỗi người 50% vốn tại F1 Housing.

Cơ cấu cổ đông F1 Housing tại ngày 15/4, tỷ lệ sở hữu của hai cá nhân là ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc vẫn nắm 50% vốn.

Đến ngày 15/4/2026, F1 Housing tiếp tục có bước thay đổi lớn khi tăng vốn điều lệ lên 3.300 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của hai cá nhân là ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc vẫn nắm 50% vốn.

Người đại diện theo pháp luật và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của F1 Housing là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1993) kể từ khi doanh nghiệp thành lập.

Không chỉ tại F1 Housing, ông Phúc còn đứng tên đại diện theo pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty CP F1 Homes, Công ty CP F1 Hospitality Group, Công ty CP Phát triển Bất động sản F1 Land và Công ty TNHH Light Housing Hương Sơ.

Như vậy, chỉ trong khoảng một năm kể từ khi thành lập, F1 Housing đã tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng, đồng thời trở thành cổ đông lớn nhất tại Bất động sản Pristie với tỷ lệ sở hữu 84,15%.

Từ F1 Housing đến Ramond: Những cái tên cùng xuất hiện

Mối liên hệ đáng chú ý khác nằm ở ông Nguyễn Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 6, Công ty CP Liên hợp Thực phẩm (UPCoM: FCC) đã miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũ, đồng thời bầu bổ sung nhân sự mới.

Trong số các nhân sự được bổ nhiệm, ông Nguyễn Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đến ngày 7/9/2026, Công ty CP Liên hợp Thực phẩm đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Ramond.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FCC cũng có diễn biến đáng chú ý khi tăng khoảng 700% từ đầu năm, từ vùng 10.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu.

Một pháp nhân khác cũng có liên quan đến ông Nguyễn Vĩnh Phúc là Ramond Holdings, nơi ông hiện giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1993) hiện là Chủ tịch HĐQT của F1 Housing - Tổng giám đốc Ramond Holdings - Chủ tịch FCC

Theo dữ liệu của PV, Ramond Holdings được thành lập ngày 4/12/2023 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Newlands, sau đó đổi tên vào ngày 20/3/2024.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời điểm mới thành lập, Ramond Holdings có vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm bà Anh Sa sở hữu 35%, ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu 35% và bà Phạm Thị Lan Phương, Tổng giám đốc, sở hữu 30%.

Đáng chú ý, bà Anh Sa và ông Đỗ Hoàng Minh là con của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh.

Vị trí Chủ tịch Ramond Holdings cũng nhiều lần thay đổi. Ban đầu, ông Đỗ Hoàng Minh (SN 1988) đảm nhiệm vị trí này, sau đó chuyển sang bà Phạm Thị Lan Phương (SN 1979).

Đến cuối năm 2025, vị trí Chủ tịch được chuyển sang ông Bùi Văn Nhạc (SN 1992) - người hiện nắm 50% vốn F1 Housing, pháp nhân đang sở hữu 84,15% vốn Bất động sản Pristie.

Đến tháng 3/2026, vị trí Chủ tịch Ramond Holdings do bà Nguyễn Linh Trang (SN 1966) đảm nhiệm.

Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đứng sau Astor 1 ra sao?

Trong khi những biến động về cổ đông và vốn đang thu hút sự chú ý, kết quả kinh doanh gần nhất của Bất động sản Pristie lại tương đối khiêm tốn.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, Bất động sản Pristie ghi nhận 11,8 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Kết quả, Bất động sản Pristie lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm hơn một nửa so với mức 5,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 119 tỷ đồng, giảm khoảng 4 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả chỉ ở mức 3,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.﻿

Trên sàn HNX, cổ phiếu TET của Bất động sản Pristie đang ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, tăng 68,36% trong một năm và 25% trong một quý. Tuy nhiên, thanh khoản rất thấp, nhiều phiên thậm chí không có giao dịch.