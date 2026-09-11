Vị trí nhà máy có đang quyết định bài toán logistics dài hạn?

Giá thuê đất là khoản chi dễ nhìn thấy ngay tại thời điểm đầu tư. Nhưng khi nhà máy đi vào hoạt động, nguyên liệu và linh kiện phải liên tục được đưa vào, trong khi thành phẩm cần vận chuyển tới khách hàng, trung tâm phân phối hoặc các cửa ngõ xuất khẩu. Chênh lệch về quãng đường hay thời gian trên từng chuyến hàng có thể không lớn, nhưng khi lặp lại hàng nghìn lượt mỗi năm và kéo dài trong nhiều năm, sẽ tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí vận hành.

Đó cũng là lý do những khu vực vừa sở hữu hạ tầng giao thông thuận lợi, vừa nằm trong hoặc gần các cụm sản xuất lớn ngày càng có lợi thế. Khi khoảng cách giữa nhà cung cấp – nhà máy – thị trường được rút ngắn, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian vận chuyển mà còn có thêm điều kiện tối ưu tồn kho, chủ động nguồn cung và nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi sản xuất.

Không chỉ gần cao tốc, mà phải gần chuỗi cung ứng

Điều này đặc biệt đáng chú ý tại miền Bắc, nơi các cụm sản xuất điện tử, công nghệ cao, chế biến – chế tạo và công nghiệp hỗ trợ đang tiếp tục mở rộng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những vùng sản xuất lớn phía Bắc và tạo thêm dư địa cho mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Trong không gian đó, FECON IP Hòa Yên là một trong những khu công nghiệp mới đang được triển khai. Dự án khởi công tháng 4/2026, có quy mô 256,68 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, tọa lạc tại khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, cận tỉnh lộ 398. Từ đây, khu công nghiệp có khả năng kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông quốc gia, gần nhất là Quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, qua đó tăng khả năng liên kết với các trung tâm công nghiệp, logistics và thị trường lớn của khu vực phía Bắc.

Từ FECON IP Hòa Yên, doanh nghiệp có khả năng kết nối tới Hà Nội, sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình, hệ thống cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh; đồng thời tiếp cận các hành lang kinh tế Hà Nội – Lạng Sơn, Hà Nội – Hạ Long và Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Lợi thế của dự án còn nằm ở hệ sinh thái sản xuất xung quanh. Hòa Yên thuộc không gian liên kết với các cực công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Yên Phong, nơi đã tập trung nhiều doanh nghiệp điện tử, chế biến – chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Như vậy, lợi thế vị trí của Hòa Yên có thể nhìn ở hai lớp kết nối: một bên là hệ thống giao thông liên vùng, sân bay, cảng biển; một bên là mạng lưới các trung tâm sản xuất và nhà cung cấp đã hình thành.

Với doanh nghiệp, sự kết hợp này có ý nghĩa thực tế hơn việc chỉ "gần cảng" hay "gần sân bay". Nguyên liệu, linh kiện có thể tiếp cận thuận lợi hơn từ mạng lưới cung ứng trong vùng, trong khi thành phẩm có thêm lựa chọn để đi tới thị trường nội địa và xuất khẩu.

Khi khoảng cách được chuyển hóa thành chi phí

Trong sản xuất công nghiệp, một phần lớn hoạt động logistics diễn ra giữa nhà máy với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, linh kiện, thiết bị, bao bì, kho vận và dịch vụ kỹ thuật.

Điều này đặc biệt quan trọng với các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chế biến – chế tạo và công nghiệp hỗ trợ mà những khu công nghiệp mới như FECON IP Hòa Yên định hướng ưu tiên. Khi nhà máy nằm trong vùng có mật độ sản xuất cao, khoảng cách giữa các mắt xích của chuỗi cung ứng có điều kiện được rút ngắn.

Nhà cung cấp ở gần hơn có thể giúp doanh nghiệp giảm thời gian giao nhận, xử lý nhanh nhu cầu phát sinh và có thêm lựa chọn khi cần thay đổi nguồn cung. Đây cũng là lợi thế "buôn có bạn, bán có phường" của các cụm công nghiệp hiện đại: doanh nghiệp không vận hành như một nhà máy độc lập mà tham gia vào một hệ sinh thái sản xuất rộng hơn.

Tác động của vị trí còn thể hiện ở bài toán tồn kho. Khi nguồn cung ở xa hoặc thời gian giao hàng thiếu ổn định, doanh nghiệp thường phải duy trì lượng nguyên liệu dự phòng lớn hơn để tránh gián đoạn dây chuyền. Điều đó đồng nghĩa với nhiều vốn hơn nằm trong hàng tồn kho, cùng chi phí kho bãi, bảo quản và quản lý.

Ngược lại, chuỗi cung ứng gần và ổn định hơn tạo điều kiện để chia nhỏ lô hàng, tăng tần suất giao nhận và kiểm soát tồn kho hiệu quả hơn. Với các mô hình sản xuất tinh gọn, lợi thế này có thể tác động đồng thời tới chi phí logistics, vòng quay vốn và hiệu quả sử dụng mặt bằng.

Bên cạnh lợi thế kết nối bên ngoài, FECON IP Hòa Yên cũng được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và khu kho xưởng cho thuê, hướng tới đáp ứng nhu cầu vận hành lâu dài của nhà đầu tư.

Lợi thế phải được tính trong vòng đời nhà máy

Giá thuê đất là khoản chi dễ nhìn thấy ở thời điểm đầu tư, trong khi hiệu quả từ logistics lại được tích lũy từng ngày.

Một quãng đường ngắn hơn, thời gian giao hàng được rút bớt hay lượng tồn kho được tối ưu có thể chưa tạo ra khác biệt rõ rệt trong ngắn hạn. Nhưng khi lặp lại với quy mô lớn trong nhiều năm, những lợi ích này có thể cộng dồn thành lợi thế chi phí đáng kể.

Do đó, khi lựa chọn khu công nghiệp, doanh nghiệp cần nhìn xa hơn câu hỏi "giá thuê đất bao nhiêu?" để tính tới vị trí nhà cung cấp, khả năng kết nối cảng – sân bay, các phương án vận chuyển và dư địa mở rộng chuỗi cung ứng trong tương lai.

Một vị trí chiến lược, vì thế, không chỉ đưa nhà máy tới gần một tuyến đường hay cảng biển. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng đặt doanh nghiệp vào đúng vị trí trong mạng lưới sản xuất – logistics của cả vùng. Khi khoảng cách giữa nhà cung cấp, nhà máy và thị trường được rút ngắn, lợi thế địa lý mới thực sự chuyển hóa thành lợi thế chi phí dài hạn.