Ai đã lấy mất ngôi lợi nhuận lớn nhất Việt Nam của Viettel?

Vietnam Report vừa công bố danh sách Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Danh sách 1: Top 10 Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Vietnam Report, tháng 9/2026

So với bảng xếp hạng năm 2025, Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026 ghi nhận một số xáo trộn đáng chú ý. Petrovietnam (PVN) vươn từ vị trí thứ 2 lên dẫn đầu, Viettel xuống hạng 2, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Vietcombank tiếp tục giữ vị trí thứ 3 và 4.

Trong nhóm ngân hàng, VietinBank tăng một bậc lên hạng 5, vượt BIDV xuống hạng 6; MB giữ nguyên vị trí thứ 7. Techcombank cũng tăng một bậc lên hạng 8, vượt Agribank xuống vị trí thứ 9. Thay đổi đáng chú ý nhất ở cuối bảng là VPBank lần đầu góp mặt trong Top 10 ở vị trí thứ 10, thay thế ACB, ngân hàng từng đứng thứ 10 năm 2025. Như vậy, ngoài cuộc đổi ngôi giữa PVN và Viettel, cơ cấu Top 10 nhìn chung vẫn khá ổn định, với 7/10 vị trí tiếp tục thuộc về các ngân hàng.

Danh sách 2: Top 10 Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Vietnam Report, tháng 9/2026

So với năm 2025, Top 10 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026 có sự xáo trộn khá rõ ở nhóm giữa và cuối bảng. Techcombank tiếp tục giữ ngôi đầu, trong khi VPBank tăng một bậc từ hạng 3 lên hạng 2, Vingroup cũng tăng từ hạng 4 lên hạng 3. HDBank tiến từ vị trí thứ 5 lên thứ 4, còn ACB giảm mạnh từ hạng 2 xuống hạng 5. Hòa Phát giữ nguyên vị trí thứ 6. Đáng chú ý, SHB tăng 3 bậc, từ hạng 10 lên hạng 7, trong khi LPBank giữ hạng 8. Hai thay đổi lớn ở cuối bảng là FPT lần đầu lọt Top 10, đứng thứ 9, còn Vinamilk giữ vị trí thứ 10 sau khi giảm một bậc. Ngược lại, Sacombank, doanh nghiệp đứng thứ 7 năm 2025, đã rời khỏi Top 10. Như vậy, danh sách năm 2026 vẫn nghiêng mạnh về ngành ngân hàng, với 6/10 vị trí thuộc về các nhà băng, nhưng thứ hạng giữa các ngân hàng có sự phân hóa đáng kể.

Nhìn lại 10 năm, PROFIT500 đã ghi nhận 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong bảng xếp hạng.

Giữa dòng vận động đó, một nhóm doanh nghiệp đặc biệt đáng chú ý bởi khả năng duy trì sự hiện diện xuyên suốt. Theo thống kê của Vietnam Report, có 83 doanh nghiệp liên tục có tên trong Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Bảng 1) và 65 doanh nghiệp liên tục có tên trong Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Bảng 2) trong suốt 10 năm. Sau khi loại trừ các trường hợp trùng lặp giữa hai bảng, có tổng cộng 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện liên tục trong PROFIT500 suốt một thập kỷ.

PROFIT500 2026: Tăng trưởng tích cực trong một môi trường nhiều sức ép

Đà cải thiện của PROFIT500 không diễn ra trong một môi trường dễ dàng. Trong 8 tháng đầu năm, hơn 40,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc rời khỏi thị trường, khả năng duy trì đà tăng doanh thu và lợi nhuận của PROFIT500 càng cho thấy sức chống chịu và nền tảng kinh doanh của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu đang được củng cố.

Từ tăng trưởng đến hiệu quả: Những ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp PROFIT500

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, hai chiến lược cùng dẫn đầu với 82,4% doanh nghiệp lựa chọn là đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số và tự động hóa, cùng với tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu.

Nhìn tổng thể, ba ưu tiên này tạo thành một "kiềng ba chân" hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng: công nghệ nâng hiệu suất, quản trị rủi ro củng cố sức chống chịu, còn CSR và phát triển bền vững tạo nền tảng cho giá trị dài hạn.