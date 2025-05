Dự án Sun Group tâm điểm thị trường căn hộ cho thuê tại trung tâm Cát Bà

Thị trường du lịch Cát Bà chuẩn bị bước vào mùa cao điểm nhất năm (tháng 5 - tháng 7). Trong bối cảnh đó, thông tin hàng loạt đơn vị lữ hành lớn đồng loạt đăng ký khai thác toàn bộ sản phẩm Xanh Sky, dòng căn hộ thuộc tòa tháp The Xanh 2 đã tạo sự chú ý đặc biệt.

Theo chủ đầu tư Sun Group, chỉ trong thời gian ngắn ra mắt sản phẩm, nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành đã đề xuất mô hình hợp tác thuê lại toàn bộ quỹ căn hộ Xanh Sky để triển khai kinh doanh lưu trú, phục vụ đoàn khách, khách quốc tế hoặc nhóm gia đình. Động thái này không chỉ cho thấy niềm tin vào chất lượng dự án Xanh Island, mà còn phản ánh rõ sự thiếu hụt dòng sản phẩm lưu trú chất lượng cao đáp ứng nhu cầu du khách cao cấp đang đổ về đảo Ngọc.

The Xanh 2: "Điểm rơi" đúng thời điểm thị trường cho thuê lưu trú

Ngay đầu năm 2025, Cát Bà đã vượt qua định kiến "điểm đến mùa vụ" để trở thành một trong hai điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất nước. Tổng lượng khách 2 tháng đầu năm lên đến hơn 280.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm gần 180.000 lượt. Dịp 30/4 - 1/5, đảo Ngọc tiếp tục ghi nhận hơn 107.800 lượt khách, với 25% du khách quốc tế.

Sự gia tăng lượng khách đang khiến nhu cầu lưu trú chất lượng cao "bùng nổ". Tuy nhiên, nguồn cung tại Cát Bà chưa theo kịp. Đây là khoảng trống thị trường mà các doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực lấp đầy. Không chờ đợi thị trường tự vận hành, họ chủ động săn lùng những quỹ căn có vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng, đầy đủ tiện ích, được xây dựng đồng bộ để kịp thời bắt sóng nhu cầu thuê lưu trú đang lên cao.

Căn hộ Xanh Sky bổ sung nguồn cung chất lượng cao cho thị trường Cát Bà (Ảnh: Sun Property)

Đây chính là lý do khiến các tòa tháp tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, đặc biệt là The Xanh 2, nơi hội tụ hơn 700 căn hộ Xanh Sky nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm". Sở hữu lợi thế tọa lạc ngay trung tâm tổ hợp giải trí – thương mại – lễ hội quy mô lớn bậc nhất Cát Bà, lại được thiết kế theo chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp với các căn hộ view biển – show trình diễn pháo hoa đẳng cấp, cùng hệ tiện ích phong phú liền kề, The Xanh 2 được xem là lời giải tối ưu cho cả bài toán đầu tư lẫn khai thác lưu trú thực tế.

Đáng chú ý, thời điểm ra mắt The Xanh 2 cũng được đánh giá là "điểm rơi" lý tưởng đầu mùa du lịch cao điểm hè. Tương lai, các căn hộ tại đây sẽ hưởng trọn chuỗi sự kiện lễ hội kéo dài từ tháng 5 gồm các chương trình biểu diễn thể thao mạo hiểm, pháo hoa tại sân khấu "Symphony of the Green Island" trị giá gần 200 tỷ đồng, nhạc nước, chợ đêm Vui-Fest gần bãi biển Các Bà (Ladies Beach),…

Show diễn "Symphony of the Green Island" xác lập 2 kỷ lục Guinness (Ảnh: Ánh Dương)

Nhìn rộng hơn, nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành và nhà đầu tư cá nhân đang đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Cát Bà trong trung và dài hạn. Bởi xét về mặt cung ứng sản phẩm, quỹ đất khai thác du lịch tại Cát Bà đang ngày càng hạn hẹp. Những khu vực được cấp phép phát triển dự án bài bản như Xanh Island trở thành điểm tựa hiếm hoi cho các nhà đầu tư dài hạn.

"Hầu hết đơn vị đều nhận thấy bức tranh tươi sáng từ việc Sun Group phát triển các sản phẩm du lịch chuyên nghiệp tại Cát Bà tương tự các vùng đất như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh,… thu hút khách và chắc chắn công suất phòng sẽ không còn chênh lệch mùa vụ quá lớn" – ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc đơn vị Lữ hành Mustgo, đánh giá.

Đón sóng du lịch 4 mùa nhờ mô hình vận hành chuyên nghiệp

Sự vào cuộc của các doanh nghiệp lữ hành lớn không chỉ là bước đi chiến lược tận dụng lợi thế thị trường, mà còn là chỉ dấu quan trọng cho thấy ngành du lịch lưu trú Cát Bà đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới.

"Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn, các đơn vị này mang đến mô hình vận hành chuyên nghiệp, tối ưu hiệu suất khai thác cho từng sản phẩm lưu trú, đặc biệt là phân khúc căn hộ du lịch" – Đại diện Sun Group nhận định.

Thiết kế căn hộ đa năng, linh hoạt vận hành (Ảnh: Sun Property)

Khác với mô hình đầu tư truyền thống – nơi chủ sở hữu phải tự tìm khách, vận hành và chịu rủi ro về công suất – hình thức hợp tác cùng các đơn vị vận hành chuyên nghiệp giúp nhà đầu tư tại The Xanh 2 gần như "khoán trọn gói" việc quản lý, từ marketing, vận hành, bảo trì đến chăm sóc khách hàng. Nhờ vậy, bài toán rủi ro được giảm thiểu đáng kể, trong khi dòng tiền cho thuê được duy trì ổn định,

Đây là một ưu thế rõ nét của The Xanh 2 khi toàn bộ các căn hộ đều được thiết kế theo hướng đa năng – có thể linh hoạt sử dụng cho nghỉ dưỡng cá nhân, cho thuê ngắn hạn theo mùa, hoặc khai thác dài ngày cho đoàn thể, nhóm gia đình. Mỗi căn hộ được bàn giao full nội thất cao cấp (không bao gồm đồ điện tử), tích hợp hệ thống kiểm soát QR code thông minh và dịch vụ house-keeping chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái đồng bộ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí của du khách. (Ảnh: Sun Property)

Không dừng lại ở đó, tòa tháp The Xanh 2 cũng là nơi quy tụ chuỗi tiện ích hiếm có tại Cát Bà: bến tàu thơ mộng, dòng sông cảnh quan, tổ hợp thương mại 7 tầng sầm uất, khu phố trải nghiệm xanh nối liền hai đầu dự án... Tất cả tạo nên hệ sinh thái khép kín, tăng thời gian lưu trú của khách, tăng hiệu quả cho thuê và tỷ lệ lấp đầy quanh năm – kể cả trong mùa thấp điểm.

Với xu hướng du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm trọn vẹn – từ lưu trú đến vui chơi, giải trí và mua sắm – các tổ hợp nghỉ dưỡng "all-in-one" như The Xanh 2 đang thành điểm đến lý tưởng không chỉ với du khách, mà còn của các đơn vị lữ hành đang tìm kiếm quỹ căn có thể khai thác tức thì. Đó cũng là lý do khiến thị trường căn hộ cho thuê tại Cát Bà, với tâm điểm là dự án Xanh Island, hứa hẹn sôi động hơn bao giờ hết trong năm 2025 và nhiều năm tiếp theo.