Dự án thành công nhất của Petrovietnam ở châu Phi: Hơn 2 thập kỷ, kỳ tích "vàng đen" giữa sa mạc Sahara

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Algeria. Ảnh: VGP

Đây là dự án dầu khí Bir Seba, liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, thuộc Petrovietnam, Công ty Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan.

Đây cũng là dự án được đề cập đến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Algeria (chiều 19/11, theo giờ địa phương). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã cùng dự diễn đàn này.

Dự án dầu khí Bir Seba là một trong những minh chứng cho thấy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria đã có bước tiến đáng khích lệ.

Tại diễn đàn này, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này là rất khả thi.

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng. Theo Thủ tướng, Petrovietnam và các doanh nghiệp khác cần tiếp tục phối hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu để xuất khẩu đi các nước khác, trong đó có phân bón; với tinh thần là "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm trễ". Cùng với đó, còn có các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời.

Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Vào sáng cùng ngày, tại hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Petrovietnam mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của Algeria, là biểu tượng thành công cho hợp tác hai nước.

Dự án đầu tư hơn 2 thập kỷ của Petrovietnam ở Algeria

Đoàn công tác của Petrovietnam do ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Tập đoàn dẫn đầu thăm mỏ khai thác dầu khí Lô 433a& 416b, Algeria. Ảnh: Petrovietnam

Trước đó, vào ngày 17/11/2025, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Algeria lần thứ 13 và trước thềm chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đoàn công tác của Petrovietnam và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (PV Power) đã có chuyến thăm và làm việc tại dự án khai thác mỏ Bir Seba, Lô 433a&416b, Algeria.

Theo Petrovietnam, hợp đồng Dầu khí Lô 433a & 416b, Algeria là dự án có vị trí đặc biệt nằm ở khu vực Hassi Messaoud thuộc tỉnh Ouargla, cách thủ đô Algiers hơn 600 km về phía Nam. Hợp đồng dầu khí Lô 433a & 416b được ký từ năm 2002 giữa PIDC (nay là PVEP) và Tổng Công ty Dầu quốc gia (Sonatrach), và sau đó được PVEP triển khai điều hành trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Kể từ năm 2008, các bên trong Liên doanh gồm PVEP, Sonatrach và Công ty Dầu khí Thái Lan (PTTEP) đã thành lập Công ty Điều hành chung Groupment Bir Seba (GBRS) để triển khai các hoạt động dầu khí, phát triển và khai thác mỏ dầu khí theo quy định của Hợp đồng.

Trên thực tế, kể từ khi khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 12/8/2015, đến nay, Liên doanh GBRS luôn duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định, với sản lượng trung bình đạt hơn 5 triệu thùng/năm. Tính đến nay, tổng sản lượng lũy kế đã đạt khoảng 61,56 triệu thùng dầu quy đổi.

Theo kế hoạch giai đoạn mở rộng, các bên sẽ tiến hành xem xét để kết nối các giếng khoan thuộc EPC #6, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển mỏ giai đoạn tiếp theo nhằm nâng công suất khai thác của mỏ, hướng tới mục tiêu tổng sản lượng khai thác cộng dồn đạt khoảng 114,6 triệu thùng dầu, trong đó sản lượng khai thác dự kiến từ 2025 - 2033 là 53,7 triệu thùng.

Đoàn công tác của Petrovietnam thăm khu vực đầu giếng khoan BSR-25, giếng khai thác chủ lực của dự án. Ảnh: Petrovietnam

Sau hơn 10 năm chờ đợi, vào lúc 11 giờ 10' ngày 12/8/2015 giờ Algeria (tương đương với 17 giờ 10' giờ Việt Nam), Hệ thống xử lý trung tâm (CPF) - Dự án phát triển khai thác mỏ Bir Seba (BRS) lô 433a-416b của Nhà điều hành GBRS (Algeria), đã chính thức tiếp nhận dòng dầu của 4 giếng khai thác đầu tiên (BRS-6bis, BRS-9, BRS-12 và BRS-14) và ngọn lửa Flare đã chính thức rực cháy trên sa mạc Sahara, miền Nam Algeria.

Đây được coi là sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu rõ nét thành quả của PVEP/Petrovietnam cũng như các đối tác sau khi đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách; đồng thời là một điểm nhấn để đưa ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam lên tầm cao mới.