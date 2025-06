Dự báo bất ngờ của chuyên gia về đất nền phía Nam trong 6 tháng tới

Theo dữ liệu tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn, các phân khúc bất động sản, trong đó có đất nền đã dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian bùng nổ mức độ quan tâm trong tháng 3/2025.

Báo cáo của Nhà Tốt cũng chỉ ra, tại thị trường phía Nam, căn hộ là điểm sáng hiếm hoi khi phân khúc nhà thấp tầng và đất nền đều cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt, với mức độ quan tâm lần lượt giảm 4% và 70%. Tuy nhiên, giá bán các phân khúc vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính khiến thị trường chững lại là do kỳ vọng về sáp nhập địa giới hành chính dần hạ nhiệt; nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, vượt khả năng chi trả của phần lớn người mua và tâm lý e ngại rủi ro từ giới đầu tư nhỏ lẻ sau nhiều đợt "sốt đất".

Ghi nhận cho thấy, hiện hoạt động mua bán đất nền phía Nam không diễn ra sôi động như giai đoạn đầu năm 2025, nhưng giá đã thiết lập mặt bằng mới. Đất nền khu vực Tp.HCM tiếp tục có giao dịch ổn định ở nhu cầu ở thực nhưng khan hiếm nguồn hàng giá tốt, trong khi đất nền tỉnh lân cận chậm nhịp hơn.

So với đợt bùng nổ sau Tết nguyên đán, hiện đất nền các khu vực như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai); Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá hiện tại đã tăng từ 10-20% (tùy lô, khu vực) so với thời điểm cuối năm 2024.

Theo chia sẻ của một môi giới kiêm nhà đầu tư khu vực Đồng Nai, những nhà đầu tư mua đất nền khu vực từ cuối năm 2024, đầu năm 2025 nếu ra hàng thì đã lời khoảng 300 – 400 triệu đồng/nền.

Những nhà đầu tư mua vào sau (khoảng tháng 3 & tháng 4/2025) thì giá tăng chậm hơn, hầu hết giữ hàng, chưa bán ra. Trong số này có một số nhà đầu tư vào "lướt sóng" theo thông tin sáp nhập nhưng không thành công và chấp nhận giữ lại.

Theo nhà đầu tư này, hiện mặt bằng giá đất nền không tăng nhanh như giai đoạn đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhu cầu quan tâm đất nền vẫn âm thầm diễn ra ở một số khu vực có đầu tư hạ tầng tốt. Từ nay đến cuối năm giá đất nền tỉnh lân cận Tp.HCM sẽ vẫn tăng nhưng mức độ biến động nhẹ.

Các lô đất sẵn sổ, gần các hạ tầng giao thông đang triển khai vẫn có thanh khoản. "Vào thời điểm giáp Tết nguyên đán, đất nền có thể tăng thêm 1 nhịp giá mới, nhưng không bằng giai đoạn quý 1/2025", nhà đầu tư này cho hay.

Dự báo đất nền sẽ có đợt tăng giá vào cuối năm nhưng không tăng mạnh như giai đoạn đầu năm 2025. Ảnh: TB

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam dự báo, thị trường đất nền sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực từ nguồn cung đến giao dịch từ quý 2/2025. Thị trường bước vào giai đoạn khởi sắc, đất nền sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền đầu tư.

Từ quý 1/2026 đến quý 4/2026, thị trường sẽ bước vào chu kỳ ổn định, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các diễn biến hiện tại của thị trường đất nền chưa thực sự khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, giá và giao dịch đất nền sẽ khó diễn biến tăng nhanh như ở giai đoạn đầu năm.

Theo các chuyên gia trong ngành, đất nền là loại hình sẽ phục hồi sau các loại hình ở thực. Do đó, 2025 chưa phải là năm để đất nền có thể "trở mình" một cách rõ rệt. Nhiều dự báo năm 2026-2027 – thời điểm các hạ tầng trọng điểm như vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4, cao tốc…đi vào hoàn thiện, thì mới là lúc giá đất nền bật tăng mạnh.

Tâm lý của nhà đầu tư vẫn rất tích cực sẽ là nền tảng để phân khúc đất nền có cơ hội khởi sắc. Hiện phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng thị trường phía Nam sẽ duy trì đà ổn định hoặc khởi sắc trong 6 tháng tới, giá đất nền sẽ tăng nhờ tác động từ các thông tin liên quan đến hạ tầng và sáp nhập. Tuy nhiên, nguồn cung sơ cấp đất nền khan hiếm sẽ cản trở sự lựa chọn của người mua.

Dự báo của ông Trần Khánh Quang, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, trong 6 tháng tới giá đất nền một số khu vực có địa giới hợp nhất vào Tp.HCM sẽ tăng từ 10-20% so với cùng kì năm ngoái. Nhu cầu với đất nền vẫn khá tốt nhưng người mua cũng quan sát kĩ hơn khi vào thị trường, không ồ ạt như trước.

Sức nóng của phân khúc đất nền từ nay đến cuối năm 2025 không lan rộng ra toàn thị trường mà tập trung ở các khu vực có thông tin về hạ tầng, siêu dự án, và các khu vực chuẩn bị sáp nhập vào Tp.HCM. "Giá đất nền sẽ còn tăng do nhu cầu luôn phát sinh, nhưng sự biến động tăng giá sẽ không mạnh mẽ như giai đoạn trước", ông Quang nhấn mạnh.