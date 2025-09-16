Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 8

16-09-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới, sau đó đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 16/9, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới .

Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 8- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 8

Khoảng 13h ngày 18/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h, có thể đi vào Biển Đông. Với dự báo này, đây sẽ là cơn bão số 8 hoạt động trên khu vực biển này trong năm nay.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền nước ta, chiều tối và đêm 16/9, TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 80mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nguyễn Huệ/ VTC News

VTC News

