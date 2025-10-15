Dự báo LNST quý 3 toàn thị trường tăng trưởng trên 20%, CTCK chỉ ra 6 cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và câu chuyện hỗ trợ

Chứng khoán Asean (ASEANSC) vừa có báo cáo cập nhật thị trường chứng khoán tháng 10, đưa ra đánh giá khả quan về xu hướng trung hạn. Đội ngũ phân tích nhận định VN-Index chủ yếu sẽ vận động trong kênh giá từ 1.680 +/- đến 1.800 +/- trong tháng 10.

ASEANSC khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với giá vốn an toàn có thể duy trì vị thế hiện tại trong khi nhà đầu tư đang canh mua chỉ nên phân bổ tỷ trọng tại các nhịp rung lắc để tối ưu hiệu suất danh mục.

ASEANSC Research dự báo LNST Q3/2025 trên toàn thị trường tăng trưởng từ 20% so với cùng kỳ, trong đó nhóm chứng khoán, Ngân hàng và Bất động sản cùng chứng kiến mức tăng mạnh 2 chữ số.

Theo đó, ASEANSC Research lựa chọn danh mục tiềm năng gồm có các cổ phiếu ANV, HPG, MWG, TCB, VCI, VPB. Các doanh nghiệp này đều có câu chuyện hỗ trợ trong các tháng cuối năm (kết quả kinh doanh 2025 tích cực, xu hướng phát triển các ngành kinh tế mới, sóng IPO,..).

Với CTCP Nam Việt (mã: ANV) , ASEANSC Research dự báo LNST năm 2025 của ANV tăng trưởng mạnh 1.485% so với năm ngoái, đạt 758 tỷ đồng dựa trên (1) mức nền thấp của năm 2024, (2) thị trường Mỹ trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng, theo đó sản lượng xuất khẩu sang Mỹ của ANV ước tăng 85% trong năm nay và chiếm tỷ trọng 15% trong cơ cấu, (3) Brazil trở thành thị trường chiến lược mới sau khi Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược từ cuối năm 2024.

ANV cũng có triển vọng tăng trưởng dài hạn từ mảng Collagen thông qua việc triển khai dự án sản xuất Collagen & Gellation (C&G) thông qua công ty liên doanh Aminavico với Amicogen (Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) được đánh giá hưởng lợi nhờ diễn biến ấm lên của thị trường bất động sản dân cư và xu thế đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. ASEANSC dự báo lãi ròng của Hòa Phát năm 2025 tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, đạt 15.866 tỷ đồng.

Tại nhóm Bán lẻ, “đại gia” Thế giới di động (mã: MWG) được dự báo tăng trưởng khả quan trong năm 2025, ASEANSC dự báo doanh thu thuần và LNST năm 2025 của MWG lần lượt đạt 150.000 tỷ đồng (+11,5% YoY) và 4.839 tỷ đồng (+29,6% YoY) với động lực quan trọng từ chuỗi Bách Hóa Xanh (doanh thu trung bình mỗi cửa hàng ước đạt gần 2 tỷ đồng/tháng trong năm nay), trong khi chuỗi ICT và CE cải thiện hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, MWG cũng kỳ vọng hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô như chính sách giảm thuế VAT và các công tác xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng đẩy mạnh. Thương vụ IPO Bách Hóa Xanh vào năm 2028 hay IPO Thế giới di động/Điện Máy Xanh vào 2030 cũng giúp cải thiện định giá doanh nghiệp này.

Ở nhóm Ngân hàng, nhóm phân tích nhận định với hiệu ứng tích cực từ hoạt động IPO và niêm yết TCBS, định giá của Techcombank (mã: TCB) sẽ được cải thiện. LNTT nửa sau năm 2025của Techcombank kỳ vọng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ, đảo chiều so với mức tăng trưởng âm trong nửa đầu năm nhờ (1) tăng trưởng tín dụng tích cực, (2) NIM dự kiến hồi phục về cuối năm khi YOEA cải thiện (ước đạt 4% trong năm 2025), (3) tỷ lệ nợ xấu thu hẹp.

Ngoài ra, TCB cũng đang có kế hoạch phát triển ở mảng tài sản số thông qua TCEX, điều này góp phần tạo hiệu ứng tâm lý khả quan.

Tương tự như TCB, định giá của VPBank (mã: VPB) kỳ vọng cải thiện nhờ việc IPO VPBankS. ASEANSC Research dự báo LNTT 2025 của VPB đạt hơn 25.000 tỷ đồng (+25% YoY) nhờ phân khúc bán lẻ tăng trưởng đi cùng diễn biến ấm lên của thị trường bất động sản dân cư. Trong 6T2025, VPB ghi nhận tăng trưởng LNTT đạt hơn 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ, nhóm chứng khoán cũng được hưởng lợi tích cực, điển hình là Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) . Thêm vào đó, câu chuyện nâng hạng có thể hỗ trợ định giá của các CTCK đầu ngành được re-rate theo hướng mở rộng. ASEANSC Research dự báo LNST của VCI 2025F tăng trưởng 25% YoY, đạt 1.138 tỷ đồng nhờ thị trường chứng khoán giao dịch bùng nổ kể từ Q2/2025 với xu hướng tăng mạnh của điểm số thị trường cũng như thanh khoản.