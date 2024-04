Dự báo lượng khách cực lớn qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4-1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.

Nhu cầu đi lại tăng cao

Theo Sở GTVT TP, dự báo nhu cầu vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 26/4 đến ngày 1/5) sẽ tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), dự báo sẽ có khoảng 120.000 - 130.000 hành khách thông qua cảng mỗi ngày, tăng 8% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Dự báo lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ tăng khoảng 8% so với cùng kỳ.

Tại các bến xe khách liên tỉnh, trong dịp nghỉ lễ sẽ phục vụ bình quân mỗi ngày 64.463 hành khách đi với 3.059 chuyến xe phục vụ, tăng 26% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Tại bến phà Cát Lái (kết nối TPHCM - Đồng Nai), dự báo dịp lễ sẽ có bình quân 282 chuyến phà/ngày (tăng 22,6% so với cùng kỳ); 65.000 lượt hành khách/ngày (tăng 6% so với cùng kỳ).

Tại bến phà Bình Khánh (kết nối huyện Nhà Bè - Cần Giờ, TPHCM), sẽ có bình quân 188 chuyến phà/ngày (tăng 18% so với cùng kỳ); 32.600 lượt hành khách/ngày (tăng 11% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, dự báo dịp nghỉ năm nay, lượng thông qua ga đường sắt Sài Gòn (quận 3) bình quân khoảng 3.800 lượt hành khách/ngày, tương đương lượng hành khách so với cùng kỳ năm 2023.

Khả năng ùn ứ ở cửa ngõ

Sở GTVT TPHCM đánh giá nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân để đi đến các tỉnh và ngược lại sẽ tăng cao, nên tại các cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dễ xảy ra ùn tắc giao thông trong các ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ.

Từ đó, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ.

Sở GTVT yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên các tuyến xe buýt đến khu vui chơi, hội chợ, các bến xe khách, Ga đường sắt Sài Gòn, Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất ..., đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khách đi lại trong dịp lễ; Bên cạnh đó, chuẩn bị phương tiện đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn và các bến xe khách liên tỉnh).

Hành khách tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân).

Phòng Quản lý Vận tải đường bộ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị vận tải và bến xe khách liên tỉnh duy trì công tác phối hợp, thông tin với các tỉnh, thành phố về tình hình hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định để có phương án tổ chức hoạt động cho phù hợp với nhu cầu khách đi lại.

Bên cạnh đó, Sở GTVT giao Thanh tra Sở bố trí nhân sự phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương và các cơ quan chức năng khác (nếu có) trong việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bến bãi đỗ xe; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông ở khu vực bến và xung quanh bến xe. Từ đó, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép , phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật,...