Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông đón bão số 14, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ

Hôm nay (8/11), thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc có mưa, có nơi mưa to. Trong những ngày tới, miền Bắc khả năng liên tiếp đón không khí lạnh .

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động yếu dần. Trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam giảm dần cường độ, từ ngày 9/11 gió đổi hướng hoạt động với cường độ yếu.

Dự báo 3-10 ngày tới, không khí lạnh cường độ ổn định, sau được tăng cường bổ sung thêm từ 12-13/11.

Cũng theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, khoảng 10/11, cơn bão FungWong hiện ở phía Đông Philippines khả năng sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trong sáng nay, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-40mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

24-48 giờ tới, Bắc Bộ mưa rải rác, trong đó, vùng đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nam Quảng Trị đến đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều và tối, có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 9/11 đến ngày 17/11, cơ quan khí tượng cho hay, ừ đêm 9-11/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng từ 13-14/11, khu vực này khả năng chuyển rét vào đêm và sáng sau khi đón đợt không khí lạnh.

Từ đêm 9-11/11, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi.

Trong thời kỳ dự báo, Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiều ngày hứng mưa vài nơi, từ khoảng 14-15/11 có thể có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm 9-10/11 mưa rào và dông rải rác.

Bảng cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hoàn Kiếm (Hà Nội). (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội duy trì thời tiết có mưa từ nay đến 11/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 20-21°C, cao nhất 24°C.

Từ 12-17/11, khu vực trung tâm TP Hà Nội phổ biến ít mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên, dao động 26-27°C nhưng ban đêm nhiệt độ giảm còn 18-19°C, đặc biệt trong các ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17°C, trời rét về đêm và sáng.

Thời kỳ này, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao, chênh lệch 7-10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.