Dự báo thời tiết 15/10: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, nguy cơ tái diễn ngập úng

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 15/10/2025

Trong ngày 14/10, khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, khu vực ven biển Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to . Lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 14/10 có nơi trên 90mm như: Trạm Tiên Yên (Quảng Ninh) 267,1mm; trạm Thủy Nguyên (Hải Phòng) 116mm; trạm Vĩnh Ô (Quảng Trị) 90,8mm; trạm Hương Nguyên (TP Huế) 245mm.

Dự báo ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Cùng ngày, Hà Nội cũng hứng mưa rào và dông, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày 15/10, dự báo Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục hứng mưa, đề phòng ngập úng. (Ảnh minh hoạ)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có thể hứng mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối lượng mưa gia tăng, xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày 15/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/10/2025

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.