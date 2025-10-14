Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn

14-10-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Hôm nay (14/10), miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 3 giờ ngày 14/10 có nơi trên 60mm như trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60.4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63.8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85.2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64.4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87.4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (Tp.Hồ Chí Minh) 65.6mm.

Dự báo, từ sáng sớm nay (14/10) đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30- 70mm, có nơi mưa to trên 130mm.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn- Ảnh 1.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh hôm nay có mưa dông diện rộng.

Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ từ nay đến hết ngày mai cũng có có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Hà Nội từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực miền Bắc, Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất 21-24 độ, vùng núi dưới có nơi dưới 20 độ.

Trong chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ ở khu vực trên hôm nay cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 23-26 độ, riêng Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất từ 19-22 độ.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Cơ quan cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi trũng, thấp.

CẢNH BÁO: Khả năng xuất hiện BÃO, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn, lũ quét, sạ lở đất

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mưa to nhiều ngày liên tiếp

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mưa to nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào?

Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào? Nổi bật

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:33 , 14/10/2025
Võ Thị Toàn ra đầu thú, nộp lại vàng

Võ Thị Toàn ra đầu thú, nộp lại vàng

07:27 , 14/10/2025
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

06:56 , 14/10/2025
Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm

Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm

06:54 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên