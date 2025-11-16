Dự báo thời tiết 16/11: Miền Bắc đêm rét, ngày nắng 28°C, miền Trung mưa xối xả

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/11/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 15/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An duy trì thời tiết đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 16-20°C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất tăng khoảng 7-9°C.

Trong 2 ngày 16-17/11, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Dự báo thời tiết ngày 16/11, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 50-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai về lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, từ 16 đến 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mực nước trên sông An Lão, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk), sông Cái Phan Rang, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/11/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.