Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối

25-11-2025 - 07:33 AM | Xã hội

Dự báo thời tiết 25/11, miền Bắc rét cả ngày, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dưới 10°C, khả năng xảy ra sương muối ở vùng núi cao.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/11/2025

Không khí lạnh tăng cường đã bao trùm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét bao trùm cả ngày, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét.

Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày 25/11, miền Bắc rét không, có nơi dưới 10°C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ngày 25/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam mưa vài nơi, trong đó, TP Huế có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía Nam mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Huệ Nguyễn/ VTC News

VTC News

