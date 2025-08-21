Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh từ 21/8 đến 5/9/2025

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 21 đến 31/8/2025

- Khu vực Bắc Bộ: Từ 21-23/8 có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Giai đoạn từ ngày 24/8-25/8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 21/8, TP. Hà Nội: nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sau ngày 26/8, tại Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

-Khu vực Trung Bộ: Ngày 21-23/8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Giai đoạn từ ngày 24-31/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại. Riêng khu vực từ Thanh Hóa-Huế giai đoạn từ sau ngày 26/8 đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

-Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 21/8-31/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 01/9 đến 05/9/2025

-Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

-Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Cảnh báo khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão

Hiện nay (20/8) ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sau ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét trên website www.iweather.gov.vn.

DỰ BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC VÙNG NÚI BẮC BỘ; CẢNH BÁO MƯA DÔNG, MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH Ở CÁC NƠI KHÁC CỦA BẮC BỘ, THANH HÓA, KHU VỰC GIA LAI ĐẾN LÂM ĐỒNG VÀ NAM BỘ

Diễn biến 24h qua: Đêm qua và sáng nay (21/8), khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/8 đến 08h ngày 21/8 có nơi trên 100mm, như: Trạm Nhất Hòa (Lạng Sơn) 123.6mm; Trạm Bắc Quang (Tuyên Quang) 113.6mm; Trạm Sơn Động (Bắc Giang) 243.6mm; Trạm Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 129.0mm.

Dự báo từ ngày 21/8 đến đêm 22/8: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông (50–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm).

Ngày và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác (10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm).

Ngày và đêm 21/8, khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông (20–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm).

Nguy cơ mưa cường suất lớn: >100mm/3h tại một số nơi.

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động tiềm ẩn, mưa lớn có khả năng gây ra: Ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc.

Cập nhật khu vực nguy cơ theo thời gian thực tại: 🌐 https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (từ đêm 20 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2025)

Dự báo thời tiết từ đêm 20/8 đến ngày 22/8:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ ngày 21/8 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/8 đến ngày 30/8:

- Bắc Bộ: khoảng đêm 22-23/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 26/8, khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: từ khoảng ngày 26/8 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.