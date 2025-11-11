Dự báo thời tiết ngày 11/11: Hà Nội mưa rải rác, cao nhất 26°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/11/2025

Ngày 11/11, thời tiết Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, lượng mưa không quá lớn. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 24-27°C, có nơi trên 27°C; Tây Bắc Bộ dao động 26-29°C.

Sang đêm 11/11 và ngày 12/11, mưa ở Bắc Bộ giảm dần, chỉ còn xuất hiện vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày, đặc biệt là trưa và chiều, trời hửng nắng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân sau chuỗi ngày mưa kéo dài.

Trong đó, thời tiết Hà Nội ngày 11/11 cũng có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 24-26°C.

Ngày 11/11, thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng có xu hướng tương tự. Trong ngày 11/11, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không đáng kể.

Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Các cơn mưa thường xảy ra ngắn, tập trung vào khung giờ chiều muộn đến đêm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, sấm sét hoặc gây ngập cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/11/2025

TP Hà Nội mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 28-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.