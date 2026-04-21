Dự báo thời tiết ngày 21/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng lên cao nhất 32°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, ngày 21/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Trong đó, TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25°C, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30 - 32°C.

Vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 - 37°C, có nơi trên 37°C. Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Ngày 21/4, Hà Nội trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 22/4, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36 - 38°C, có nơi trên 38°C.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Từ ngày 23/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị kết thúc. Nắng nóng ở Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23/4.

Từ 23 - 24/4 nắng nóng diện rộng khả năng xảy ra ở Nam Bộ.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên cả nước cần đề phòng mưa dông bất chợt đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/4/2026

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C, khu Tây Bắc 32 - 34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, vùng núi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34°C, vùng núi 35 - 37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35°C.