Dự báo tỷ giá, lãi suất trong thời gian tới

Trong báo cáo phân tích mới đây, VPBankS cho rằng, với sự điều hành linh hoạt từ phía Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong những tháng tới nhiều khả năng sẽ duy trì đà tích cực để tiến gần mục tiêu đề ra cho cả năm 2025.

Chính phủ khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 8% cho cả năm 2025, trong đó các tỉnh thuộc "Khu vực 8" được giao chỉ tiêu 8-10%; đồng thời Ngân hàng Nhà nước duy trì mức mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức khoảng 16%.

Trong giai đoạn vừa qua, tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Trong quý 1/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 3,91% so với cuối năm 2024 (so với mức 1,42% cùng kỳ 2024) nhờ dòng vốn ưu tiên chảy vào sản xuất – kinh doanh. Từ đầu tháng 5 đến nay, NHNN đã liên tục kiểm soát mặt bằng lãi suất cho vay, kiểm soát chặt tín dụng vào các ngành nhạy cảm và ưu tiên vốn cho sản xuất – kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục giải ngân để rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho khách hàng. Đồng thời, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất thấp và giải pháp tài trợ cho SME đã được triển khai mạnh mẽ. Nhờ đó, đến 19/5/2025, dư nợ lên gần 16,49 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 5,59% so với cuối năm 2024 và 18,67% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 5/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 6,52%, góp phần cung cấp nguồn vốn rẻ cho sản xuất – kinh doanh và hỗ trợ mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Nhóm phân tích cho rằng, với nền tảng tăng trưởng năng động và chính sách linh hoạt, tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu 16% trong khi NHNN vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản.

Về tỷ giá, từ đầu tháng 5 đến nay, chỉ số DXY sau khi ghi nhận tăng nhẹ đầu tháng (từ mức 98 điểm giữ tháng 4 lên 100 điểm đầu tháng 5) thì có xu hướng suy giảm trở lại từ mức khoảng 100-101 điểm xuống còn khoảng 99 điểm, ghi nhận giảm tổng cộng 1,25% trong tháng 5 và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp suy giảm. Điều này cho thấy xu hướng giảm kéo dài từ đầu năm, khi các yếu tố như áp lực nợ công Mỹ và bất định chính sách thương mại.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại Vietcombank vẫn duy trì trong biên độ 25.700-25.840 VND/USD ở chiều mua và 26.090-26.230 VND/USD ở chiều bán suốt trong tháng 5 bất chấp DXY hạ nhiệt, điều này có thể phần nào bởi áp lực từ nhu cầu USD thương mại và dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, tại thị trường tự do đã ghi nhận mức suy giảm nhẹ dao động về mức 26.230-26.450 VND/USD ở chiều mua và 26.330-26.550 VND/USD ở chiều bán. So với thời điểm đầu năm, tỷ giá tại Vietcombank đã tăng trong khoảng từ 2,45%-2,66% và thị trường tự do ở mức gần 2%. Tại thị trường mở (OMO), NHNN tích cực điều tiết thanh khoản. Hiện ước tính qua 2 công cụ tín phiếu và Repo NHNN đang bơm ròng ra nền kinh tế khoảng hơn 40 nghìn tỷ đồng.

VPBankS cho rằng, trong thời gian tới, dù sức mạnh đồng USD có xu hướng giảm nhiệt do từ kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối quý 3/2025 và bất ổn thương mại, nhưng tỷ giá VND/USD vẫn sẽ gặp nhiều áp lực từ những biến động kinh tế - chính trị toàn cầu và những điều chỉnh liên tục trong chính sách thương mại quốc tế. Ngân hàng Nhà nước dù áp dụng chính sách linh hoạt kết hợp can thiệp kịp thời qua các phiên bán ngoại tệ kỳ hạn để ổn định thị tường, nhưng nhu cầu nhập khẩu vào mùa cao điểm, cùng với dòng vốn FDI chưa thực sự vững chắc và nguy cơ suy yếu cán cân thương mại sẽ khiến VND khó tránh khỏi sức ép mất giá.

Ngoài ra, nhờ linh hoạt vận dụng nghiệp vụ thị trường mở và các chính sách hỗ trợ tín dụng, NHNN đã duy trì mặt bằng lãi suất thấp, đảm bảo thanh khoản và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức.

VPBankS cho biết, đến giữa và cuối tháng 5, NHNN vẫn tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, nhờ vậy thanh khoản hệ thống được kiểm soát; kết quả là lãi suất qua đêm dao động dưới mức 4%/năm. Nhìn chung, lãi suất liên ngân hàng trong tháng 5 vẫn nằm trong vùng mục tiêu và đảm bảo thanh khoản cho hệ thống.

Mặt bằng lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng tiếp tục giữ ổn định trong suốt 5 tháng đầu năm 2025.

Xác định mức tăng trưởng tín dụng 16% từ đầu năm, NHNN vẫn vận hành chính sách tiền tệ với tinh thần linh hoạt, thận trọng. OMO được sử dụng như bệ đỡ để điều chỉnh thanh khoản, giúp lãi suất qua đêm trên liên ngân hàng tiếp tục ở mức thấp. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị kéo dài, rủi ro thương chiến vẫn hiện hữu và kỳ vọng về việc FED giảm lãi suất tiếp tục lùi xa đã đặt ra không ít thách thức.

Trong nước, song song với các can thiệp ngoại hối có kỳ hạn để điều tiết thị trường, NHNN ưu tiên mở rộng tín dụng thương mại với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa hỗ trợ đà tăng trưởng, vừa giữ lạm phát dự kiến quanh 3,5-4,5% trong tầm kiểm soát.